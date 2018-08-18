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Funda Arar'dan amfi tiyatroda konser

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sahneye çıkan pop müzik şarkıcısı Funda Arar, amfi tiyatroda hayranlarıyla buluştu

18 Ağustos 2018 14:41

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde sahneye çıkan pop müzik şarkıcısı Funda Arar, amfi tiyatroda hayranlarıyla buluştu.
Lacivert derin yırtmaçlı elbisesiyle Marmaris Belediyesi Amfi Tiyatro\'da sahneye çıkan şarkıcı Funda Arar\'ı yaklaşık 4 bin kişi izledi. Konser öncesi amfi tiyatro önünde metrelerce kuyruk oluştu. Eski ve yeni parçaları ile kulağa hitap eden Arar, 2 saat kaldığı sahnede hayranlarını eğlendirdi. Amfi tiyatroyu dolduran hayranları, Arar\'ın hareketli şarkılarına eşlik etti. Eski şarkılarıyla nostalji yaşatan Arar\'a hayranları zaman zaman tezahürat yaptı. \'Kaldırımlar\' şarkısıyla konserine son veren Arar, \"Cennet Marmaris\'i çok seviyorum\" dedi. Funda Arar\'ı hayranları, sahneden alkışlarla uğurladı.

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