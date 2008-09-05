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Spor

Fulya'da katların paylaşımında pürüz var

Yüklenici firma yeni yapılan katlardan Beşiktaş'a pay vermek istemezken projenin başında bulunan İlhan Durusoy'un bu konuda Aşçıoğlu firmasının haklı olduğunu belirtmesi

05 Eylül 2008 03:00

Beşiktaş Fulya Tesisleri'nin yapımını üstlenen Aşçıoğlu firmasıyla Siyah-Beyazlı kulüp arasında yeni katların paylaşımı ile ilgili sorun çıktı.

Yüklenici firma yeni yapılan katlardan Beşiktaş'a pay vermek istemezken projenin başında bulunan İlhan Durusoy'un bu konuda Aşçıoğlu firmasının haklı olduğunu belirtmesi yönetim kurulunda tepkiyle karşılandı. Fulya'daki katların ilk yapımına başlandığı günden itibaren projede yapılan değişiklikler sonrası artı rant oluşmuş ve bundan dolayı Siyah-Beyazlı kulübün zarar ettiği gerekçesiyle de davalar açılmıştı. Projede yapılan değişiklikler sonrası 20 katlık bloklar 32 kat olarak inşa edildi. Beşiktaş yönetimi, sözleşmede yazan "Doğacak ilave kazanımlar taraflarca belirlenen nispetler oranında paylaşılır." maddesi gereği ilave katlardan elde edilecek gelirlerin belli bir oranda kulübe aktarılmasını talep etti.

Bu konu Siyah-Beyazlı yönetimde gündeme gelirken projenin başında bulunan İlhan Durusoy'un, Aşçıoğlu firmasının haklı olduğu yönünde bir konuşma yapması sıkıntı oluşturdu. Ancak yöneticiler ikna olmadığı için katların paylaşımı ile ilgili Durusoy'a vekâlet vermeye yanaşmadılar. Olay daha sonra görüşülmek üzere bırakıldı. Ancak katlarla ilgili açılmış davaların da bulunması önümüzdeki günlerde bu mevzunun daha da karmaşık bir hal alacağını ortaya koydu.

Beşiktaş, Metalist Kharkiv provası yapacak

Beşiktaş'ın pazar günü Shakthar Donetsk'le yapacağı hazırlık maçı UEFA Kupası'nda oynanacak olan Metalist Kharkiv maçının bir provası olacak. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, UEFA'da gruplara kalabilmek için bütün tedbirleri şimdiden aldı. Ukrayna takımına karşı riske girmemek için Donetsk'le hazırlık maçı oynayacak olan Siyah-Beyazlı takım son durumunu da görmüş olacak. Sağlam, Trabzon ve Metalist maçlarının bir dönüm noktası olduğunu belirterek şu ana kadar alınan galibiyetlerin bir anlam kazanması için bu iki karşılaşmayı mutlaka kazanmak zorunda olduklarını kaydetti.

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