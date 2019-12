Fulya Süleyman Seba Kompleksi açıldı

Beşiktaş Kulübü'nün en önemli projeleri arasında yer alan BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi'nin açılışı, başta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olmak üzere spor, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı büyük bir törenle yapıldı.



Beşiktaş'ı, dünyanın önde gelen kulüp gayrımenkul yatırımlarından birinin sahibi yapan BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi'nin açılışına, Abdullah Gül'ün yanısıra Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal, Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Koç Grubu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba ile spor, siyaset, sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı.



Açılışta ayrıca, Beşiktaş'ın futbol ve basketbol şubeleri başta olmak üzere tüm şubelerinin teknik heyet ve sporcuları da yer aldılar.



Bu arada açılışta, BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi içinde yer alan 2 residans ile ofis ve hastane binalarının dış mekanında projeksiyon sistemi uygulandı.



Video projeksiyon (yansıtma) ve PIGI scroller (kayan) projeksiyon sistemlerinin birleştirilmesi suretiyle Beşiktaş Kulübü'nün simgesi olan kartalın binaların üzerinde uçtuğu illüzyonun yaratılmasına ek olarak Ulu Önder Atatürk'ün, Türk bayrağının, BJK bayrağı ve Beşiktaş Kulübü başkanlarının fotoğraflarından oluşan bir animasyon sergilendi.



BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi içinde yer alan binaların üzerinde yapılan bu animasyon şovda, siyah-beyazlı kulübün ilk başkanı Mehmet Şamil Bey'in yanısıra Fulya'da emeği olan başkanlar Hakkı Yeten, Mehmet Üstünkaya, Süleyman Seba, Serdar Bilgili ve Yıldırım Demirören'in fotoğrafları gösterildi.



Binaların dış cephesinde yapılan bu şovu, salonun içine kurulan küreler ve ekranlardan konuklar da izledi. Dış mekanda yapılan animasyon şovla başlayan açılış töreni, iç mekanda yapılan birbirinden farklı şovlarla sürdü.



Dış mekanda yapılan animasyon şov, iç mekanın girişinde yer alan 2 kokteyl alanında, 2 adet 2 metrelik küreler ve led ekranlar üzerinden de senkronize edilerek yansıtıldı.



Toplantı salonuna ait tüm duvarlar uygun bir materyalle gergin bir biçimde giydirildikten sonra, watchout ismi verilen özel bir programla belli bir akış sırasına sadık kalınarak hazırlanan görüntüler, tam 28 adet projeksiyon cihazı aracılığıyla yansıtıldı. Beşiktaş tarihinde önem taşıyan anların sergilendiği film, arka plan animasyonların birleştirilmesi suretiyle sunuldu.



550 kişinin görev aldığı törende 80 teknik personel, 12 kilometre kablo, 1500 kilovatlık güç jeneratörleri, 500 metre truss sistem, dünyada ilk kez 668 metrekare görüntü ekranı, 120 bin wat ışık gücü ve 17 tır teknik ekipman kullanıldı.



Demirören: Bugün bir çağın başladığı gün oldu



Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi'nin açlışının, siyah-beyazlı kulüp için yeni bir çağın başladığı gün olduğunu söyledi.



Kompleksin açılışında bir konuşma yapan Yıldırım Demirören, ''Bugün çok önemli bir gün. Beşiktaş için yeni bir çağın başladığı gün. 106 yıllık tarihimizde, son 50 yıldır hayalini kurduğumuz bir resme dokunduğumuz gün'' dedi.



Hakkı Yeten sayesinde araziyi kiraladıklarını, Mehmet Üstünkaya döneminde altyapı sistemini oluşturup spor salonunu yaptıklarını dile getiren Demirören, ''Süleyman Seba döneminde arazinin tapusunu aldık ve kamp tesisi inşa ettik, Serdar Bilgili döneminde kompleksin planlamasını yaptık. Öyle bir resim ki bu gördüğümüz, Beşiktaşlı olmanın gerektirdiği bir terbiyeyle, ödenmesi şart olan bir vefa borcunu ifade ediyor benim için. Beşiktaş'ın bu değerli başkanlarının, uğruna emek verdiği bu dev projenin açılışını yapma gururunu da ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım birlikte yaşıyoruz.



Bugün sizlerle, Beşiktaş Kulübü adına büyük bir emeğin gururunu paylaşmak için biraradayız. Burada geleceğe dair yeni bir öykü yazmaya başlıyoruz. Yeni bir çağa başlayan Beşiktaş'ın bu yeni ve heyecan veren başlangıcında bizimle birlikte olan dostlarımıza teşekkür ediyorum'' diye konuştu.



Demirören, Türk spor dünyasında çok uzun ve meşakkatli bir yolda yürüdüklerini, gün geçtikçe ve yol aldıkça daha da anlamlı projelere kucak açıp, kulüp olarak dünya kulüpleri düzeyinde adımlar attıklarını ifade ederek,''Beşiktaş olarak bu yolda dikkatli ve ciddi adımlar atarken hedefimiz daima Türk sporu adına kolektif bir başarının hamlelerini de yapmak, iyi örnekler ortaya koymak oluyor. Biliyorum ki tarihe baktığımızda rehberimiz çok. 1903 yılında kulübümüzün ilk kurucuları 'Bir gün her ligde, tesislerden altyapıya, A takımdan, amatör branşlara kadar her konuda dünya kulüpleriyle mücadele edeceğiz' düşüncesiyle ve vizyonuyla yola çıkmışlardı. Nitekim 106 yıllık tarihimizdeki kahramanlık ve başarı dolu hikayelerimizle, dik duruşumuzla ve birçok konuda ilklerin kulübü olmamızla bugünlere geldik. Her yaptığımız, bizler için olduğu kadar inanıyorum ki tüm Türk sporu için de çok önemli kilometre taşları oldu'' dedi.



'Ülkenin en önemli değerlerinden biriyiz'



Demirören, bugünlere gelebilmek için çok zorlu yollardan geçtiklerini belirterek, ''Aslında hepimiz, hem cumhuriyetle büyüyen nesilleriz, hem de genç cumhuriyetimizden daha köklü bir tarihin çocukları, emanetçisi ve emekçileriyiz.



Türkiye'nin 100 yıla yakın tarihinde yaşanan büyük savaşlar ve ekonomik buhranlar sonrasında gelen kalkınma hamleleri, sosyal devrimler ve toplumsal değişimlerin hepsinde, ülkeyle birlikte tarih sayfalarındaki yerlerini aldıklarını ifade eden Demirören, ''Beşiktaş Kulübü olarak bugün, geçtiğimiz onca sınavdan sonra sizlerin karşısına gönül rahatlığıyla çıkıp şunu söyleyebiliyorum; Türkiye sporda çok güçlü bir ülke ve biz de bu güçlü ülkenin en önemli değerlerinden biriyiz. Ülkemizin lider spor kulüplerinden birinin yöneticileri olarak, işimize olan aşkımız ve spora olan saygımızla yaptıklarımızı hiçbir zaman yeterli bulmuyor ve küresel marka olmanın vizyonuyla, Türk sporu çin önemli yatırımlara imza atmaya devam ediyoruz'' şeklinde konuştu.



Rahmi Koç, komplekste satın aldığı daireyi gezdi



Bu arada BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi, bugün gerçekleşirilen törenle açılırken, Koç Grubu Onursal Başkanı Rahmi Koç da kompleksi ve satın aldığı dairesini gezdi.



Kompleksten bir residans alan Koç, gezisinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, işçiliği fevkalade bulduğunu ve son tekniğin kullanıldığını söyledi.



Koç, aldığı daireyi de gezdiğini belirterek, ''Katları, oturanları ve açık alanları gördük. Bizim daireye çıktık. Bu apartmanın ömrü, kim oturursa otursun uzun olacak. Organizasyon da çok iyi, kutluyorum'' dedi.



Gül: Projenin diğer kulüplere örnek olmasını diliyorum



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi'nin, diğer kulüplere örnek olması dileğinde bulundu.



Ülkeyi tanıtacak spordan daha güzel birşeyin olmadığını ifade eden Gül, ''Gurur duyuyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Diğer kulüplere örnek olmasını diliyorum'' diye konuştu.



Törende yer almaktan büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Gül,''Aslında pek ümitli değildim. Bu toplantıda, bu açılışta olmayı çok arzu ediyordum. Hepinizin de takip ettiği gibi bugün değerli bir misafirimiz vardı. Mısır Devlet Başkanı ile toplantılarımız devam etti. Basın toplantısı yaptık. Ara verince, kısa süre de olsa gelip aranızda bulunayım istedim. Bunu gerçekleştirdiğim için çok seviniyorum'' dedi.



Törende yalnızca Beşiktaşlılar'ın bulunmadığını vurgulayan Gül, ''Türk futbolunun çok değerli temsilcileri de var. Bu tesisi görünce çok hayret ettim. Gazetelerde görüyordum ama bu kadar görkemli olduğunu görünce daha çok mutlu oldum. Geniş imkanı olan bu kompleksin arsasının nasıl tahsis edildiğini bilmiyorum. Karşınıza çok hazırlıksız çıktım. O noktadan başlayarak buraya kadar getiren herkese, Beşiktaş'ın değerli başkanına ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum'' diye konuştu.



Türkiye'de iş yapmanın kolay olmadığını herkesin bildiğini vurgulayan Gül, ''İş yapmak kolay değil. Bugün yapılmış, karşınıza çıkmış, elle tutulur somut eserler var. Şüphesiz ki bunlar başka kulüplerimize de örnektir. Her kulübün kendine has güzel faaliyetleri var. Hepsini, Türk futboluna kazandırılmış güzel hediyeler olarak görüyorum. Diğer kulüplerimizin bu yöndeki başarılarını tebrik ediyorum. Güzel statlar yapılıyor. Bazıları çok güzel yapılmış. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı, Türkiye'nin en öğündüğü statlardan biri. Galatasaray'ınki yapılmak üzere. Diğer büyük takımlarımızın, Anadolu takımlarımızın da çok güzel faaliyetleri var'' dedi.