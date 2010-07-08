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Fulya Kantarcıoğlu'na oybirliği ile destek

Kılıç, Kantarcıoğlu'nun davadan çekilmesine ilişkin reddi hâkim talebinin kabul edilmediğini söyledi.

08 Temmuz 2010 03:00

T24 - Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Anayasa değişikliği paketine ilişkin kısmî iptal kararını duyururken, kamuoyunu meşgul eden bir tartışma konusunda da önemli bir açıklama yaptı. Kılıç, Anayasa Mahkemesi üyesi Fulya Kantarcıoğlu'nun, eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay ile haberleşmesinde Anayasa değişikliği paketine ilişkin olarak görüşünü belli ettiği ve “ihsas-ı rey”de bulunduğu iddialarıyla ilgili kararı da açıkladı. Kılıç, Kantarcıoğlu'nun davadan çekilmesine ilişkin reddi hâkim talebinin kabul edilmediğini söyledi.

Yüksek mahkemenin bu konuyu üç gün önce karara bağladığını duyuran Kılıç, Kantarcıoğlu'nun ismini anmayarak, “Reddi hâkim talebinde bulunanların yetkili olmadıkları kararına varılarak söz konusu başvuru oybirliğiyle reddedildi” dedi.

Anayasa Mahkemesi tarafından Ayan'ın başvurusuna yapılan cevapta şöyle denildi: Anayasa Mahkemesi Üyesi Fulya Kartarcıoğlu hakkında reddi hâkim talebini içeren aynı konudaki istemler, mahkememizin 01.07.2010 günlü, E.2010/4 (Değişik İşler), K.2010/4 sayılı kararı gereğince reddedildiğinden, ilgi dilekçeniz hakkında yeniden karar verilmesine gerek görülmemiştir."

Kılıç, Fulya Kantarcıoğlu hakkındaki suç duyurusunu da “başkanlık yetkisini kullanarak işleme koymadığını” açıkladı.


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