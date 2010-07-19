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FULHAM TEKNİK ADAM JOL İLE ANLAŞMAYA YAKIN  LONDRA (A.A)

19 Temmuz 2010 16:32

-FULHAM TEKNİK ADAM JOL İLE ANLAŞMAYA YAKIN  LONDRA (A.A) - 19.07.2010 - İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham'ın teknik direktörlük için Martin Jol ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. BBC'nin haberine göre, Roy Hodgson'ın Liverpool'a gitmesinin ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Londra ekibinin, Hollanda'nın Ajax takımını çalıştıran 54 yaşındaki Jol ile büyük ölçüde anlaştığı kaydedildi. 2004-2007 yılları arasında Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'u, 2008-2009 sezonunda Almanya'nın Hamburg takımını çalıştıran Hollandalı teknik adam, 2009 yılında Ajax ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Haberde, Jol ile anlaşılamaması halinde Fulham'ın gündeminde İsveçli Sven-Goran Eriksson, ABD'li Bob Bradley ve Alman Ottmar Hitzfeld'in bulunduğu ifade edildi. Mısırlı işadamı El Fayed'in sahibi olduğu Fulham, geçen yıl UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayarak tarihinin en önemli başarısını elde etmişti.  

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