Fulham'ın genç yıldızı Kerim Frei Beşiktaş'ta

Beşiktaş, transfer döneminin bitmesine saatler kala İngiltere 'nin Fulham takımında forma giyen 19 yaşındaki Türk futbolcu Kerim Frei Koyunlu'yu kadrosuna kattı.

İki gün önce genç futbolcunun transferi için Fulham ile bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varan Siyah Beyazlı yönetim, bugün de futbolcunun menajeri ile anlaşmaya vardı.

Bugün yapılan son görüşme sonrası Beşiktaş'ın Kerim Frei ile 5 yıllık kontrat imzalayacağı bildirildi. Siyah Beyazlı kulübün transfer ile ilgiliyi resmi açıklamayı bir kaç saat içinde yapması bekleniyor.