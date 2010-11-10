-FÜLE'DEN "TREN KAZASI" UYARISI BRÜKSEL (A.A) - 10.11.2010 - AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle, Türkiye'nin AB sürecinde Kıbrıs sorunu nedeniyle "tren kazası" yaşanabileceği ihtimalini yeniden gündeme getirdi. Füle, İlerleme Raporu'nun yayımlanmasının ardından Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin, katılım müzakerelerinde yeni ertelemelerden, ivmeyi kaybetmeden ve hatta bazılarının bahsettiği tren kazasından kaçınmak için 'Ek Protokol' yükümlülüklerini hayata geçirmesinin (limanlarını Kıbrıs Rum kesimine açmasının) bu kez gerçekten aciliyet arz ettiğini" söyledi. Türkiye'nin AB katılım müzakerelerinde Kıbrıs engeli nedeniyle yaşanan "acılı süreçte" geriye açılabilecek 3 fasıl kaldığını belirten Füle, sorunun aşılması için Türkiye ile gizli görüşmeler yaptığı yönündeki haberleri yalanlamadı. Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin hızının kimseyi tatmin etmediğini belirten Füle, "Her dönem başkanlığında bir fasıl açılıyor. Şu anda kasım başındayız ve ben size, bu yıl sonuna kadar 1 fasıl açılacağının garantisini veremiyorum" dedi. Türkiye'nin katılım müzakerelerinin hızlandırılmasını isteyen Füle, üye ülkelerin Türkiye'ye verdikleri sözlere bağlı kalmalarının AB'nin stratejik çıkarına olduğunu dile getirdi. Füle, "Türkiye ve Kıbrıs Rum kesimi arasındaki sorunlarda herhangi bir ilerleme sağlanmasının Türkiye'nin AB müzakerelerini hızlanmasını sağlayacağını" ileri sürdü. Stefan Füle, AB'nin, Türkiye'nin dış politikadaki etkisinden faydalanabilmesi için katılım müzakerelerinin ilerletilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.