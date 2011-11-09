-Füle: Terörle mücadelede işbirliğini artıracağız BRÜKSEL (A.A) - 09.11.2011 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AB Komisyonu'nun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu üyesi Stefan Füle ile görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede AB Komisyonunun üye ülkelere götürdüğü, Türkiye'nin AB sürecinde olumlu gündem önerisi ele alındı. Görüşmenin ardından AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Füle ve Bağış'ın olumlu gündemin Türkiye-AB ilişkilerin i yeniden canlandıracağı konusunda mutabık kaldıkları belirtilerek bunun katılım sürecinin alternatifi değil tamamlayıcısı olduğu vurgulandı. Füle'in ''Türkiye'nin AB için kilit ülke olmaya devam ettiğini ve katılım sürecinin, AB-Türkiye ilişkilerinin çerçevesini belirleyen en etkili araç olarak kalmayı sürdürdüğünü'' vurguladığı aktarılan açıklamada, olumlu gündem oluşturulması için siyasi reformlar konusunda daha yoğun diyalog ve işbirliği, müzakere fasıllarında AB müktesebatına uyum, vize, mobilite ve göç yanında önemli ticari meselelerin ele alındığı belirtildi. Görüşmede Füle'nin Türkiye'deki kapsayıcı ve katılımcı yeni anayasa çabalarını överek bunun devamını teşvik ettiği bildirildi. Füle'nin, görüşmede ayrıca Türkiye ve Kıbrıs Rum kesimi arasında yükselen tansiyon nedeniyle duyduğı endişeyi dile getirdiği aktarıldı. Açıklamada, ''Komiser Füle, Türkiye'de aydınlara yönelik son tutuklamaları gündeme getirerek terörle mücadele kanununun ve bunun yorumlanmasının AB içinde endişelere neden olduğunu not etti. Bakan Bağış bu konuda Türkiye'nin tutumunu izah etti. Komiser Füle ayrıca, PKK tarafından gerçekleştirilen eylemler dahil olmak üzere terörle mücadele kararlılığında AB'nin Türkiye'nin yanında durduğunu ve bu konuda Türkiye ile işbirliğini artırmaya kararlı olduğunu vurguladı'' denildi.