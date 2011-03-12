-FUKUŞİMA'YA 'SÜPER İTFAİYECİLER' TOKYO (A.A) - 12.03.2011 - Japon hükümeti, Fukuşima 1 nolu nükleer elektrik santralinde meydana gelen patlamanın ardından santrale 'süper itfaiyecilerin' gönderildiğini duyurdu. Kyodo ajansındaki haberde ise, santraldeki radyoaktivite oranının bir saatte bir yıllık seviyenin eşiğine geldiği bildirildi. -UAEKN "ACİL" BİLGİ BEKLİYOR Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), dün şiddetli deprem ve tsunaminin vurduğu Japonya'da Fukuşima 1 nolu nükleer elektrik santralinde patlama meydana geldiğine ilişkin basın yayın organlarından öğrendikleri haberlerin ardından, Japon yetkililerden acil bilgi istediklerini bildirdi. Merkezi Viyana'da bulunan UAEK'nın yetkilisi, "Meydanın haberlerinden bilgimiz var ve acil olarak daha başka bilgi bekliyoruz" dedi. Japon Jiji haber ajansı, başkent Tokyo'ya 240 kilometre uzaklıktaki 40 yıllık nükleer elektrik santralinin Daiçi 1 reaktöründe patlama olduğunu duyurmuştu.