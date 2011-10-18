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Dünya

Fukuşima'dan yayılan radyasyon yarı yarıya azaldı TOKYO (A.A)

18 Ekim 2011 14:11

-Fukuşima'dan yayılan radyasyon yarı yarıya azaldı TOKYO (A.A) - 18.10.2011 - Japonya'da mart ayında meydana gelen büyük deprem ve ardından oluşan tsunaminin nükleer felakete neden olduğu Fukuşima santralinden yayılan radyasyon miktarının bir ay öncesine oranla yarı yarıya azaldığı bildirildi. Fukuşima'yı işleten Tokyo Elektrik Şirketi'nin (Tepco) Başkan Yardımcısı Zengo Aizawa, aylık basını bilgilendirme toplantısında, santrali kontrol altına alma girişimlerinde ilerleme kaydedildiğini söyledi. Son ölçümlere göre santralin hasarlı reaktörlerinden yayılan radyasyon miktarının 100 milyon bekerel/saate gerilediğini belirten Aizawa, söz konusu miktarın nükleer felaketin hemen ardından tespit edilen rakamın sekiz milyonda biri düzeyinde olduğunu kaydetti. Son ölçülen miktarın yılda 0.2 milisievertlik bir radyasyona tekabül ettiğini söyleyen yetkili, bunun da radyasyon güvenliği standartlarınca belirlenen 1 milisievertlik limitin altında olduğunu vurguladı.  Aynı basın toplantısında konuşan Japonya Nükleer Güvenlik Kurumu yetkilisi Yoshinori Moriyama da Fukuşima'da hala ihtiyatlı davranılması gerektiğini belirterek, reaktörlerin ısısında ve radyasyon sızıntı seviyelerinde bir değişiklik meydana gelmediğinin tespit edilmesi için izleme çalışmalarının süreceğini kaydetti. Japonya'da 11 Mart'ta meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunaminin başkent Tokyo'nun kuzeydoğusundaki Fukuşima nükleer santralinde yarattığı hasar çevreye büyük miktarda radyasyon yayılmasına neden olmuştu. Fukuşima'daki nükleer kaza, Çernobil santrali felaketinden bu yana en büyük nükleer felaket olarak kayıtlara geçmişti.

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