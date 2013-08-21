'Fukuşima'da tehlike seviyesi ciddiye yükseltilmeli'

Japonya'daki Nükleer Düzenleme Kurulu, Fukuşima nükleer santralindeki radyoaktif su sızıntısının ciddiyet seviyesinin “anormal”den “ciddi”ye yükseltilmesini önerdi.

Düzenleme Kurulu, bugün yapılan haftalık toplantıda, Fukuşima'daki durumun Uluslararası Nükleer ve Radyolojik Olay Ölçeği'nde (INES) "1"den "3" seviyesine yükseltilmesi önerisini gündeme getirdi.

Kurulun, BM'nin ilgili kurumunun bu konudaki görüşlerini almayı ve 2011'de büyük zarar gören santral için İNES'in kullanılmasının uygun olup olmadığını da araştırmayı planladığı belirtildi.

Tokyo Elektrik Enerji Şirketi (TEPCO), tankın bulunduğu bölgenin sahil şeridinin 100 metre gerisinde olduğunu ve sızıntının deniz için henüz bir tehdit oluşturmadığını savunsa da bu görüşü paylaşmayan ve "son derece endişeli" olduklarını belirten düzenleme kurulu yetkilileri, TEPCO'dan sızıntının nedeni ve olası etkilerine acilen belirlemesini istiyor.

Sızıntıların önüne geçilemedi

INES'te, "Güvenlik açısından önemsiz (0)", "Anomali (1)", "Olay (2)", "Ciddi Olay (3)", "Yerel Sonuçları Olan Kaza (4)", "Geniş Sonuçları Olan Kaza (5)", "Ciddi Kaza (6)" ve "Büyük Kaza'dan (7)" oluşan 8 seviye bulunuyor.

Fukuşima nükleer santralini işleten TEPCO, tesisteki yüzlerce çelik tankın birinden 300 ton kadar radyoaktif su sızdığını açıklamıştı. Tesiste, geçen yıldan bu yana 4 ayrı tankta sızıntı meydana gelmişti.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından Fukuşima Daiçi santralinde peş peşe patlamalar meydana gelmiş, soğutma sistemi arızalanarak yakıt çubukları açığa çıkmış ve çevreye önemli ölçüde radyoaktif sızıntı olmuştu. Olay İNES'e göre de "Büyük Kaza" olarak nitelenmişti.