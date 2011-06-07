Fukuşima'da tehlike sanılandan büyük

T24 - Yapılan son açıklamaya göre Fukuşima’da sızan radyasyon miktarı, Çernobil’de sızanın yüzde 15’ine eşit.





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NÜKLEER SANTRALIN PATLAMA ANI





Japon yetkililer, geçen Mart ayında deprem ve tsunamide hasar gören Fukuşima nükleer santralinden ilk hafta içinde sızan radyasyon konusundaki tahminlerin, ilk açıklanandan iki kat fazla olduğunu açıkladı. Yetkililerin yeniden gözden geçirdiği yeni tahmin, 1986'da Çernobil santralinden sızan radyasyon miktarının yüzde 15'ine denk düşüyor.

Çernobil'deki seviyenin halen büyük ölçüde altında olmasına karşın, hükümetin ve tesisin işletmeci firmasının radyasyon tehlikesine ilişkin kamuoyunu yeterince aydınlatmadığı eleştirilerinin şimdi daha da artacağı belirtiliyor.

Japonya'nın nükleer güvenlik kurumu ayrıca Fukuşima'nın reaktörlerinde meydana gelen nükleer erimenin ilk başta tahmin ettiklerinden daha hızlı geliştiğini söyledi. Kazadan neredeyse üç ay geçtikten sonra kamuya yapılan bu açıklama, yetkililerin halkı bilgilendirmekte yavaş davrandığı eleştirilerine yol açıyor.



Yeni tahliyeler olabilir

Japonya hükümeti aynı zamanda Fukuşima çevresinde yeni tahliyelerin gündeme gelebileceğinin işaretini verdi. Şu an tesisin etrafındaki 20 kilometrelik alana girmek yasak. Bunun daha ilerisinde yer alan kimi yerleşim birimleri de radyasyondan etkilenmiş durumda. Yetkililer, bölgede arazinin yapısı ve rüzgarların esiş yönü nedeniyle başka bölgelerde de radyasyon birikiminin meydana gelmiş olabileceğini düşünüyor.

Yetkililer, birinci reaktörde depremi takip eden ilk beş saat içerisinde erimiş nükleer yakıt çubuklarının basınçlı fıçının dibine çöktüğünü de bildirdi.