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Dünya

FUKUŞİMA'DA TAHLİYE ALANI GENİŞLETİLDİ TOKYO (A.A)

11 Nisan 2011 14:06

-FUKUŞİMA'DA TAHLİYE ALANI GENİŞLETİLDİ TOKYO (A.A) - 11.04.2011 - Japonya'da 11 Martta meydana gelen büyük deprem ve tsunamiden zarar gören Fukuşima nükleer santrali etrafındaki tahliye alanı genişletildi. Japon hükümeti sözcüsü Yukio Edano, tesis etrafında şimdiye kadar çapı 20 kilometre olarak belirlenmiş tahliye alanının genişletilmesine karar verildiğini belirtti. Hükümet sözcüsü daha önceki açıklamasında, zarar gören Fukuşima nükleer santralinde büyük radyoaktif sızıntı riskinin ciddi oranda azaldığını açıklamış, ancak santralin normal biçimde çalışmadığının ortada olduğunu, bir sızıntıyla karşılaşılması halinde halkın tahliye edilmesiyle ilgili önlemlere devam edeceklerini söylemişti. Japonya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan beri yaşanan en büyük felaket olarak tarihe geçen 9 büyüklüğündeki depremde ölenler için bugün saygı duruşu tam saat 14.46'da (TSİ 08.46) yapılmış, Japonya Başbakanı Naoto Kan da ülkesini vuran deprem ve tsunami felaketinin birinci ayında, yardım eden ülkelere teşekkür etmişti.

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