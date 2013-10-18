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Çevre

'Fukuşima'da radyasyon seviyesi 6500 kat arttı'

Fukuşima nükleer santralindeki radyasyon seviyesinin yine kritik boyutlara ulaştığı belirtildi

18 Ekim 2013 16:22


Japon yetkililer, Mart 2011’deki depremde büyük zarar gören Fukuşima Daiçi Nükleer Santrali yakınındaki bir kuyuda radyasyon seviyesinin sanılandan 6500 kat daha yüksek olduğunu tespit etti.

Fukuşima nükleer santralindeki radyasyon seviyesinin yine kritik boyutlara ulaştığı belirtildi. Santrali işleten Tokyo Elektrik Gücü Şirketi’nin (TEPCO)  bugün yaptığı açıklamada, santraldeki bir depomala tankının yakınında bulunan kuyuda beta ışıkları yayan radyoaktif maddelerin litresi başına 400 bin bekerel radyasyon tespit etti.

Stronsiyum gibi elementler içeren radyoaktif maddelerin, Çarşamba günü yapılan ölçümlere oranla 6500 kat daha yüksek bir radyasyon seviyesi ortaya koyduğu belirtildi.

Ölçümlerin yapıldığı yerin yakınındaki depolama tankının, Ağustos ayında 300 ton radyoaktif su sızdırdığı ve sızıntının denize ulaştığı belirtildi. Ölçümlerin yapıldığı kuyu ile tank arasında 10 metrelik mesafe bulunuyor.

TEPCO, ölçümler sonucunda stronsiyum gibi radyoaktif maddelerin yeraltı sularına ulaştığını tespit ettiklerini, suda daha kolay yayılan trityum gibi elementlerin de önceden tespit edildiğini açıkladı.

Japon yetkililer, kuyunun ve tankın etrafındaki zehirli toprağın temizleneceğini, son dönemdeki yoğun yağışların radyoaktif maddeleri yüzeye çıkardığını belirtti.

 

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