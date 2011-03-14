-FUKUŞİMA'DA HİDROJEN PATLAMASI TOKYO (A.A) - 14.03.2011 - Japonya'da Fukuşima nükleer santralinde meydana gelen hidrojen patlamasında 3 kişinin yaralandığı, 7 kişinin kaybolduğu bildirildi. Tokyo Elektrik Şirketi, Fukuşima'da Daiçi reaktörünün 3 numaralı biriminde meydana gelen patlamada, 3 kişinin yaralandığını, 7 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Üç numaralı birimde, cumartesi günü meydana 1 numaralı birimde meydana gelen patlama nedeniyle basıncın artmasıyla bir patlamaya olası gözüyle bakılıyordu. Bölgeden 180 binden fazla kişi tahliye edilmişti.