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Çevre

Fukuşima'da 4 reaktör kapatılıyor

Fukuşima nükleer santralinin depremde zarar gören dört reaktörünün kullanımdan çıkarılacağını açıklandı.

30 Mart 2011 03:00

T24- Fukuşima nükleer santralinin depremde zarar gören dört reaktörünün kullanımdan çıkarılacağını açıklandı.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Fukuşima Santrali'nin operatörü Tepco tarafından yapılan açıklama, 1-4 numaralı reaktörlerdeki durumun son üç haftadır kontrol altına alınamamasını takip ediyor.

Açıklamada, güvenli bir biçimde kapatılan 5 ve 6 numaralı reaktörlerin geleceğine ise bölge sakinleriyle yapılacak istişareler doğrultusunda karar verileceği söylendi.

Fukuşima santralinin etrafında zararlı seviyede radyasyon tespit edildi.

Japonya'da 11 Mart tarihinde gerçekleşen deprem ve neden olduğu tsumanide 11 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.

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