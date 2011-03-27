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Dünya

FUKUŞİMA'DA "10 MİLYON KAT" HATASI TOKYO (A.A)

27 Mart 2011 18:22

-FUKUŞİMA'DA "10 MİLYON KAT" HATASI TOKYO (A.A) - 27.03.2011 - Japonya'da yetkililer, Fukuşima Daiiçi nükleeer santralının 2 numaralı reaktöründeki suda bulunan radyasyonun normal seviyesinin 10 milyon katına çıktığını gösteren ölçümün yanlış olduğunu açıkladı. Ülke geneline elektrik veren başkent Tokyo Elektrik Şirketi'nin yetkilisi Takaşi Kurita, bu aşırı yüksek gösterge değerinin hatalı olduğunu söyledi. Söz konusu rakamın güvenilir olmadığını belirterek "özür dileyen" Kurita, doğru seviyeyi tespit etmek için yeni bir örnek aldıklarını kaydetti, ancak sonucun ne zaman açıklanacağını belirtmedi. Şirketten daha önce yapılan açıklamada, reaktör havuzundaki suda radyasyon düzeyinin 10 milyon kat yüksek olduğu bildirilmişti.

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