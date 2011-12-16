-Fukuşima santralinde durum kontrol altında TOKYO (A.A) - 16.12.2011 - Japonya Başbakanı Yoşihiko Noda, Mart ayındaki büyük depremden sonra oluşan tsunaminin vurduğu Fukuşima Daiçi nükleer santralinde soğutma çalışmasının tamamlandığını, önemli boyutta nükleer sızıntının ise artık devam etmediğini bildirdi. Başbakan Noda yaptığı açıklamada, 11 Mart'taki depremin ve ardından meydana gelen tsunaminin vurduğu Fukuşima santralindeki 3 reaktörün erimiş çekirdeğindeki sızıntının Çernobil'den sonraki en büyük nükleer felaket olduğunu söyledi. Noda, reaktörlerdeki sızıntının depremden 9 ay sonra kontrol altına alınmasının da bir dönüm noktası olduğunu sözlerine ekledi. Uzmanlar ise nükleer sızıntının etkilerinin onlarca yıl devam edeceğini belirttiler. Nükleer felaket sonrası 100 bin kişi bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.