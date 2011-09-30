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Dünya

Fukuşima Santrali çevresinde plütonyum TOKYO (A.A)

30 Eylül 2011 23:05

-Fukuşima Santrali çevresinde plütonyum  TOKYO (A.A) - 30.09.2011 - Japonya'nın kuzeydoğusunda, 11 Mart'taki deprem ve tsunami felaketlerinin vurduğu Fukuşima nükleer santralinin bulunduğu kompleksin dışında ufak miktarda plütonyum bulundu. Bilim Bakanlığından yapılan açıklamada, plütonyumun birkaç yerde tespit edildiği, alınan numunelerdeki oranın kaygılandırıcı boyutlarda olmadığı belirtildi. Plütonyumun, Fukuşima-Dai-içi nükleer santralı çevresindeki 80 kilometrelik alanda yer alan ve haziran ayında örnek alınan 6 bölgedeki toprakta tespit edildiği kaydedildi.

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