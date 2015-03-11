Fukuşima kurbanları felaketin 4'üncü yılında anılıyor



11 Mart 2011 tarihinde meydana gelen 9 şiddetindeki deprem ve sarsıntının yol açtığı tsunamiyi Fukuşima nükleer santralinde yaşanan felaket izlemişti.

Kurbanlar için bugün yerel saatle 14:46'da bir dakikalık saygı duruşu düzenlendi.

Kentin değişik noktalarında göndere çekili olan Japon bayraklarının yarıya indirildiği Tokyo'da bir anma töreni düzenlendi. İmparator Akihito da törende hazır bulundu.

Tsunaminin en çok etkili olduğu kuzeydoğudaki liman kenti Minamisanriku'da binlerce kişi el el tutuşarak insan zinciri oluşturdu.

Fukuşima'nın yaraları sarılamadı

Japonya'da felaketin üzerinden dört yıl geçmesine rağmen yaralar hâlâ sarılamadı. On binlerce kişi hâlâ konteynırlardan bozma konutlarda yaşıyor.

Japon hükümetinin verilerine göre konteynır türü geçici konutlarda yaşayanların sayısı 80 bin dolayında.

Başbakan Şinzo Abe bugün yaptığı açıklamada Fukuşima kurbanlarını evlerine kavuşturmak için yeni bir girişim başlatılacağını söyledi.