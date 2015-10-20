Fukuşima faciasının ilk kanser vakası

Fukuşima’daki nükleer faciadan dört buçuk yıl sonra ilk kez Dayiçi Nükleer

Santrali’nin eski çalışanlarından birinin meydana gelen nükleer erime kaynaklı

radyasyona maruz kalması sonucu kansere yakalandığı Japonya hükümeti

tarafından resmi olarak teyit edildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Tokyo'da yaptığı açıklamada "Vaka tüm

kriterleri

karşılıyor" diye konuştu ve hastalığa yol açabilecek diğer tüm nedenlerin

ihtimal dışı kaldığını açıkladı.

2011 yılında Fukuşima Dayiçi Nükleer Santrali’nde meydana gelen kazanın

ardından santraldeki işine devam eden söz konusu kişiye kan kanseri teşhisi

konuldu. Japon basınının bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberlerine

göre nükleer santralin 41 yaşındaki eski çalışanına tazminat ödendi.

Fukuşima faciasının ardından ülkenin kuzey doğusunda bulunan nükleer

santralin birçok çalışanına kanser teşhisi konulmuştu. Ancak şimdiye dek

kanser teşhislerinin nükleer facia ile doğrudan bağlantılı olduğu resmi

kaynaklarca teyit edilmemişti. Daha üç vakaya ilişkin incelemeler ise sürüyor.

11 Mart 2011 yılında yaşanan şiddetli deprem ve sonrasında ortaya çıkan

dev tsunami dalgaları nedeniyle Fukuşima Dayiçi Nükleer Santrali’nde

soğutma sistemi devre dışı kaldığı için nükleer erime meydana gelmişti.

Santraldeki 6 reaktörden üçü büyük hasar görmüş ve radyoaktif sızıntı tespit

edilmişti. Fukuşima yakınlarında yaşayan onbinlerce kişi radyoaktif sızıntı

nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

