Fukuşima faciasının ilk kanser vakası

Fukuşima’daki nükleer faciadan dört buçuk yıl sonra ilk kez Dayiçi Nükleer
Santrali’nin eski çalışanlarından birinin meydana gelen nükleer erime kaynaklı
radyasyona maruz kalması sonucu kansere yakalandığı Japonya hükümeti
tarafından resmi olarak teyit edildi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Tokyo'da yaptığı açıklamada "Vaka tüm
kriterleri
karşılıyor" diye konuştu ve hastalığa yol açabilecek diğer tüm nedenlerin
ihtimal dışı kaldığını açıkladı.
2011 yılında Fukuşima Dayiçi Nükleer Santrali’nde meydana gelen kazanın
ardından santraldeki işine devam eden söz konusu kişiye kan kanseri teşhisi
konuldu. Japon basınının bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberlerine
göre nükleer santralin 41 yaşındaki eski çalışanına tazminat ödendi.
Fukuşima faciasının ardından ülkenin kuzey doğusunda bulunan nükleer
santralin birçok çalışanına kanser teşhisi konulmuştu. Ancak şimdiye dek
kanser teşhislerinin nükleer facia ile doğrudan bağlantılı olduğu resmi
kaynaklarca teyit edilmemişti. Daha üç vakaya ilişkin incelemeler ise sürüyor.
11 Mart 2011 yılında yaşanan şiddetli deprem ve sonrasında ortaya çıkan
dev tsunami dalgaları nedeniyle Fukuşima Dayiçi Nükleer Santrali’nde
soğutma sistemi devre dışı kaldığı için nükleer erime meydana gelmişti.
Santraldeki 6 reaktörden üçü büyük hasar görmüş ve radyoaktif sızıntı tespit
edilmişti. Fukuşima yakınlarında yaşayan onbinlerce kişi radyoaktif sızıntı
nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.