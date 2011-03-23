-FUKUŞİMA BÖLGESİNDE İKİ ARTÇI DEPREM OSAKA (A.A) - 23.03.2011 - Deprem ve tsunami felaketinin vurduğu Japonya'nın kuzeybatısındaki Fukuşima nükleer santralinin bulunduğu bölgede, 6 ile 5,8 şiddetinde iki artçı depremin meydana geldiği bildirildi. Japon televizyon kanalı NHK, Fukuşima santralinde yeni hasarın meydana gelmediğini belirtti. Japon meteoroloji ajansı da tsunami alarmı vermedi. 11 Mart'ta meydana gelen deprem ve tsunamide ağır hasar gören Fukuşima santralinde, teknisyenler felaketin ardından santralin kilitlenen ve aşırı ısınan soğutma sistemini yeniden çalıştırmak için çaba harcıyor. İkinci Dünya savaşından bu yana en büyük felaketi yaşayan Japonya'da, polis tarafından yayımlanan son bilanço, 11 Mart depreminde 9 bin 199 kişinin öldüğünü, 3 bin 801 kişinin de kayıp olduğunu gösteriyor.