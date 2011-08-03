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Dünya

FUKİŞİMA'DA REKOR RADYASYON ÖLÇÜMÜ ANKARA (A.A)

03 Ağustos 2011 18:09

-FUKİŞİMA'DA REKOR RADYASYON ÖLÇÜMÜ ANKARA (A.A) - 03.08.2011 - Japonya'da yaklaşık beş ay önce meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunaminin ardından nükleer felaketin yaşandığı Fukuşima santralinde, bina içerisinde rekor düzeyde radyasyon ölçüldü. Santral binasında yapılan son ölçümler, radyasyon oranının saatte 5 sievert olduğunu gösterdi. Japon NHK televizyonu, 1. blokun reaktör binasında saatte 5 sievert radyasyon tespit edildiğini, bunun, Mart ayında felaketin başlangıcından beri santralde bir bina içerisinde ölçülen en yüksek değer olduğunu duyurdu. Santrali işleten Tokyo Elektrik Şirketi (Tepco), santralin bulunduğu arazinin bazı noktalarında radyasyonun saatte 10 sieverte yükseldiğini açıklamıştı. Hayati tehlike yaratan bu değerlerin ölçülmesinin ardından bu alanlar kapatıldı. Alman Bild gazetesinin haberine göre, Tepco, şu ana kadar santralde çalışanların zarar görmediğini bildirdi. Şirket, radyasyon oranında bir artış olmadığını, dolayısıyla sızıntı ihtimalinin düşük olduğunu kaydetti. Ancak Tepco'nun ölçüm cihazlarının üst sınırının 10 sievert olduğu, bu nedenle bir artış olması halinde bunu ölçemeyeceği belirtiliyor.

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