-FUKİŞİMA'DA ÇALIŞANLAR TAHLİYE EDİLECEK TOKYO (A.A) - 12.04.2011 - Japonya'nın Fukuşima bölgesinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki yeni depremin ardından bölgedeki iki nükleer enerji santralinde görevli işçi ve mühendislerin tahliye edilmesi talimatı verildi. Tokyo Elektrik Enerji Şirketi (TEPCO) yeni depremin ardından, nükleer krizin yaşandığı Fukuşima Daiçi ile Fukuşima Daini nükleer enerji santrallerindeki işçi ve mühendislerin tahliye edilmesi talimatını verdi. TEPCO sözcüsü, şirketin iki nükleer enerji santralinin durumunu kontrol ettiğini, ancak detayların henüz açıklık kazanmadığını söyledi. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan yapılan açıklamada, çalışmaz durumdaki Fukuşima Daiçi nükleer enerji santralinin yakınında meydana gelen depremin 180 kilometre uzaktaki Tokyo'dan da hissedildiğini duyurdu. Japonya'daki 11 Mart'taki depremin ardından 400'den fazla artçı sarsıntının kaydedildiği bildirilen açıklamada, son depremin, son iki günde meydana gelen üçüncü deprem olduğu ifade edildi. Japon Atomik Enerji Şirketi'nden yapılan açıklamada da Fukuşima Daini nükleer enerji santralinde de depremin ardından düzensizlikler yaşandığı belirtildi. Fukuşima'daki iki nükleer enerji santralinde yüzlerce işçi ve mühendis çalışıyordu.