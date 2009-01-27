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Bilim / Teknoloji

Fujitsu sabit disk kafası üretimini durduracak

Fujitsu’dan yapılan açıklamada, sabit disk sürücülerde bulunan kafa üretiminin Mart sonundan itibaren durdurulacağı açıklandı.

27 Ocak 2009 02:00

Fujitsu’dan bugün yapılan bir açıklamada, firmanın sabit disk sürücülerde bulunan okuyucu - yazıcı kafa üretimini Mart ayının sonundan itibaren durduracağı açıklandı.

Firma sabit disk okuyucu - yazıcı kafa üretimi üzerinde çalışan mühendislerini firmanın Nagano üretim tesislerinde bulunan diğer birimlerine kaydırarak telekom ve sunucu ekipmanları üzerine yoğunlaştıracağını açıkladı.

Firmadan yapılan bu açıklama, Fujitsu’nun gelecekte sabit disk üretiminden tamamen çıkma niyetinde olduğu sorusunu akla getirdi. Firma ayrıca geçtiğimiz günlerde Toshiba’nın sabit disk üretim birimini satın alma amacıyla görüşmelere başladığını da doğruladı.

Fujitsu’nun sabit disk departmanın, içinde bulunduğumuz mali çeyrek yıl içinde 112 milyon dolar zarar edeceği öngörülüyor.

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