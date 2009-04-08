Fujimori'ye ağır ceza

Peru'da, eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori, ölüm mangalarıyla ilgili davada 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Peru'daki üç kişilik yargıçtan oluşan özel mahkemede görülen davada Fujimori, 1990'lı yıllardaki iktidarı sırasında 25 kişinin öldüğü iki ayrı katliamı yapan ölüm timinin kurulmasına izin vermekle suçlanmıştı. Kararın okunmasını bitiren yargıçlar, eski Devlet Başkanı'na 25 yıl hapis cezası verdiler.

Bu kararla birlikte 70 yaşındaki Fujimori, Güney Amerika'da, ülkesindeki insan hakları ihlallerinden suçlu bulunan demokratik yoldan seçilmiş ilk devlet başkanı oldu.

Mahkeme, kararı okumaya başladığı sırada, Fujimori'nin avukatları üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamışlardı. Fujimori de bu açıklamayı doğruladı.

1990-2000 yılları arasında iktidarda bulunan Japon asıllı Fujimori, hükümetinin bir yolsuzluk skandalı sonucu düşmesinin ardından Japonya'ya kaçmış, 2005'de Şili'ye dönmüştü. Şili ise 2007'de Fujimori'yi yargılanmak üzere Peru'ya iade etmişti.

İnsan hakları örgütlerine göre, Fujimori iktidarında rejim karşıtı örgütlerin mensuplarıyla mücadele sırasında 70 bin kişi öldü veya kayboldu.