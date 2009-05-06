Fuhuşta AIDS indirimi!

İstanbul Silivri'de fuhuş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 hayat kadınının, AIDS virüsü taşıdıkları için müşterilerine indirim yaptığı ortaya çıktı.



Akşam gazetesinin haberine göre; Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, geçen hafta yabancı uyruklu 19 hayat kadınını gözaltına aldı. Zührevi Hastalıkları Hastanesi'nde sağlık taramasından geçirilen kadınlardan 2'sinin AIDS virüsü taşıdığı tespit edildi.



Diğer hayat kadınları erkeklerle 250 TL'ye birlikte olurken, hastalıklarını bilerek gizleyen Ella C. ve Maria N. adlı kadınlar, bu nedenle 'fiyat kırdıkları'nı itiraf etti. Emniyet'teki ifadelerinde, 4 günde 35 kişiyle yattıklarını söyleyen Ella C. ve Maria N.'nin 250 TL yerine 75 TL istediklerini söyledi.



Polis, AIDS'li iki hayat kadının işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceğini söyledi.



Polis, yabancı uyruklu kadınların ifadeleri doğrultusunda cinsel ilişkiye girdikleri 35 erkeğin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

