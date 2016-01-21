Fuhuş yaptırdığı kadını ‘müşterileri memnun edemiyor’ diye öldürmüş!

Antalya'da 4 yıl önce ormanda cesedi bulunan 30 yaşındaki Fazilet Akyüz'ü öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ejder Bektaş suçlamaları reddederken tanıklardan birisi “"Fazilet'e fuhuş yaptırıyordu. Müşterileri memnun edemedi diye aralarında tartışma çıkmış. Sonra da Ejder Bektaş tabancayla iki el ateş etmiş" dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre Antalya'da eşinden ayrıldıktan sonra evli 4 çocuk babası Ejder Bektaş ile yaşamaya başlayan bir çocuk annesi Fazilet Akyüz, 2012 yılı 10 Mayıs gecesi cep telefonundan 155 Polis İmdat hattını aradı. 'Yetişin Ejder Bektaş beni öldürecek' diye çığlık attıktan sonra telefonu kapanan Fazilet Akyüz'den bir daha haber alınamadı.

Bir süre sonra Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı'na yapılan ihbar üzerine Duacı Köyü'nün Kındıra Mevkii'ndeki ormanlık alanda, çıplak bir kadın cesedi bulundu. Cesedin, kendisinden haber alınamayan Fazilet Akyüz'e ait olduğu belirlendi. Yapılan otopsilerde Fazilet Akyüz'ün cinayete kurban gittiği saptandı.

Başlatılan soruşturmada, Fazilet Akyüz'ün cep telefonunun Ejder Bektaş tarafından kullanıldığı belirlendi. Ayrıca cesedin bulunduğu ormanlık alandaki bir su faturasında, Ejder Bektaş'ın parmak izi tespit edildi.

Soruşturmada, Ejder Bektaş'ın Fazilet Akyüz'ü para karşılığı pazarladığı, karşı çıktığında ise şiddet uyguladığı, bu konuda adli işlemlerin yapıldığı da ortaya çıktı. Soruşturma tamamlandı ve 27 Kasım 2015 tarihinde savcı Murad Kaya tarafından hazırlanan iddianameyle Ejder Bektaş hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Başka bir suçtan tutuklu olan Ejder Bektaş'ın 9 Aralık 2015 tarihinde tahliye olacağı öğrenilince, 20 Ocak 2016 tarihine verilen ilk duruşma günü erkene çekildi. 7 Aralık 2015'te yapılan ilk duruşmada cinayetten tutuklanmasına karar verilen Ejder Bektaş, yine 20 Ocak'ta ikinci duruşmada hakim karşısına çıktı.



"Kızımı darp etmiş"



Dünkü duruşmaya katılan Fazilet Akyüz'ün annesi C.A., kızının katilinin Ejder Bektaş olduğunu söyledi. Kızının eşinden boşandıktan sonra bir kreşte çalışmaya başladığını, aynı zamanda üniversitede okuduğunu belirten C.A., "Kızım kreşte çalışırken sanıkla kaçmıştı. Daha sonra beni karakoldan aradılar. Kızımı fuhuş amaçlı pazarlayan şahıs darp etmiş. Polise şikayette bulunduğum için Ejder Bektaş kızımı ve torunumu öldürmekle tehdit etti. Savcılığa dilekçe vermiştim. Kızımı Ejder Bektaş'ın öldürdüğünü düşünüyorum. Kızım, sanık tarafından 'Çiğdem' takma adıyla erkeklere pazarlandığını bana söylemişti" dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık Ejder Bektaş'ın eşi Z.B. "Eşimle bir ara aram bozuktu. Eşim ölen kadını eve kuma olarak getirmişti. Bir hafta kadar bizim evde kaldı. Sonra ayrı bir ev tuttu. Eşimin onu fuhuş amaçlı pazarladığını görmedim. Eşimin kadını öldürmesi için de bir sebep yoktu" dedi.



Tanık: Fuhuş yaptırıyordu



Cinayetle ilgili talimatla ifadesi alınan kadın tanık E.E. ise, Fazilet Akyüz'ün fuhuş yaptığı müşterilerini memnun edemediği gerekçesiyle Ejder Bektaş tarafından öldürüldüğünü söyledi. E.E., ifadesinde şunları söyledi:

"Müşterileri memnun edemediği gerekçesiyle Fazilet ile Ejder arasında tartışma çıkmış. Sonra da Ejder Bektaş tabancayla iki el ateş etmiş. O sırada yanlarında Çağlayan A. adlı arkadaşım da varmış. Hatta Ejder, ormanlık alandan ayrıldıktan sonra Çağlayan'ı tekrar olay yerine gönderip, Fazilet'in ölüp ölmediğini kontrol etmesini istemiş. Ejder, Fazilet'i ormanlık alana götürdüğünü, olay yerinde Çağlayan'ın da olduğunu, Çağlayan'ı kontrol için gönderdiğini bana anlattı."

Tutuklu sanık Ejder Bektaş ise kadın tanık E.E.'nin anlatımlarını kabul etmediğini söyledi. Bektaş, " Arkadaşım Çağlayan A.'nın arkadaşı olan tanık E.'nin bana neden iftira attığını bilmiyorum" dedi.

Ejder Bektaş'ın avukatı Kamile Sönmez ise, aleyhte tanık anlatımlarını kabul etmediklerini söyledi. E.E.'nin olayda ateşli silah kullanıldığına dair anlatımlarını da kabul etmediklerini kaydeden Kamile Sönmez, otopsi raporunda ölümün nasıl gerçekleştiğinin de kesin belirtilmediğine dikkat çekti.

Mahkeme, sanık Ejder Bektaş'ın tutukluluğunun devamına karar verdi, Çağlayan A. ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.