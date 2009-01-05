Fuhuş yapan polislerin şaşırtan telefon konuşmaları

İstanbul’da görev yapan Emniyet Müdürü N. K., Emniyet Amiri Ş. Ş., Emniyet Amiri D. S. ile 58 yabancı uyruklu kadın ile otel sahipleri ile işletmecilerinin aralarında bulunduğu toplam 76 kişilik çete polisin uzun süren sıkı takibi sonucu çökertilmişti. Emniyet camiasını sarsan bu operasyon kapsamında fuhuş amaçlı suç örgütüne üye olmak suçlamasıyla Genel Disiplin Denetleme Şube Müdürü N. K. ve Emniyet Amiri Ş. Ş. tutuklanmış, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü R. Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Operasyonu gerçekleştiren Organize Şuçlar Şube Müdürlüğü’nün aylar süren takiplerinde şebekenin faaliyetleri kare kare görüntülenmiş ve çok sayıda telefon dinlenmişti. İstanbul’da çeşitli otellerde faliyet gösteren şebeke elamanlarının otellere gönderdikleri kızlar polis kameralarına takıldı.



Çeteye kolaylık



Vatan Gazetesi'nin ortaya çıkardığı habere göre 3 polis başmüfettişinin yürüttüğü operasyonla ilgili hazırlanan soruşturma dosyasında, çetenin bağlantıları, çalışma yöntemleri ve özellikle de Emniyet uzantıları ile kurduğu irtibata dair tüm detaylar yer aldı. Fiziki ve teknik takiple çeteyi izleyen polis hazırladığı dosyada telefon dinleme ve fiziki takipte elde edilen kanıtlara da yer verdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a ayrı ayrı yapılan ihbarlar üzerine yürütülen çalışmalarda ilk olarak çetenin Emniyet’teki uzantıları deşifre edildi.



Örgüt yöneticisi A. H. Ş. ile tanıştıktan sonra çeteyle çalışmaya başlayan Emniyet Müdürü N.K.’nin fuhuş yaptırdığı yabancı uyruklu ve pasaportsuz kadınların uygulamalardan kolaylıkla geçmesini sağladığı, kadınların fuhuş yapmalarına aracılık ettiği belirlendi. A. H. Ş.’nin, N. K. ile ilişkilerini ilettikten sonra kendisine fuhuş amaçlı bulundurduğu kadınlar ile tanıştırıp örgütün menfaatleri doğrultusunda hareket etmesini sağladığına dikkat çekilen dosyada, N. K.’nin fuhuşa nasıl aracılık ettiği de kaydedilen telefon görüşmeleriyle tespit edildi.



'Mustafa' adlı çete elemanı ile N. K. arasında şu telefon görüşmesi yapıldı:



Mustafa: Amerika’dan bir tane var abi. O yani nasıl biliyo musun inanılmaz ya...



N.K.: İyi de bunlar nasıl gelecek buraya...



Mustafa: Oper, öyle bişeye takılmak istiyomuş anladığım kadarıyla akşamlarım yanlız olsun gecelerim yanlız geçsin istemiyorum diyo.



N.K.: Ooo komple bakım istiyor o ya... Ya onu getiririz varya Hakan satar onu ya bişey olmaz.



Mustafa: Başına gelecekleri bilse vatandaş memleketi terk et...



N.K.: Hakan satar onu valla iyi fiyata satar hem de...



Merak etme polis arkamızda



Dosyada ayrıca çete lideri A. H. Ç.’nin, N. K. ile olan ilişkilerinden dolayı, “İstanbul’da artık bize bir şey olmaz” diyerek rahat hareket ettiği ve bununla da çete elemanlarını nasıl cesaretlendirdiği de ortaya konuldu. Çetenin, N. K.’nin desteğini sağlamak için de ilk başlarda “kadın silahını” kullandığı da dinlemeye takıldı.



H. Ş. ile Emniyet Müdürü N.K. ile ilişkiye giren Nisan adlı kadın arasında şu konuşma geçiyor:



A. H.: Bizimki sana hasta olmuş, N.K.... Emniyet Müdürü’nü (N.K.'yi kastediyor) de arkamıza aldık İstanbul’da korkmayalım artık.



İşte o görüşme



Fuhuş çetesi içerisinde yer alan kadınlarla yaptığı telefon görüşmeleri kaydedilen N.K.'nin çok sayıda kadınla gayri meşru ilişki içerisinde olduğu dinlemeye takıldı.



26 Temmuz’da saat 18.44’de N. K. ile Sevgi adlı kadın ile şu görüşme kaydedildi:



Sevgi: Gelecek misin bu tarafa



N.K.: Eğer müsait olursan..



Sevgi: Müsaitim vallaha gel N. ya gel kocasızlık tak dedi ...



N.K.: Bir arkadaşın varsa bir arkadaşımı alıp gelebilirim...



Sevgi: Gelin grup yapalım ben olayı aştım gelin grup yapalım.



N.K.: İyi o da olur.



Polis atamalarına müdahale etmişler!



Çetenin polis atamalarına bile müdahale ettiği ve bazı atamalarda etkili olduğu da yine telefon dinlemeleri sonucu tespit edildi. Çete ile bağlantılı olarak çalışan polis memuru M. U., çetenin önemli isimlerinden İ. O. ile atamalarda İstanbul’da kalmak için görüşmeler yaptığı, İ.O'nun da bu nedenle Ankara ile bağlantıya geçtiği tespit edildi. Yapılan görüşmelerin ardından çete ile bağlantılı bazı polislerin İstanbul’da istedikleri noktalara tayin edildikleri anlaşıldı.



