Fuhuş ve nitelikli hırsızlığa teknik takip getirildi

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM’nin gece yarısından sonra bitirdiği Özel Yetkili Mahkemeleri (ÖYM) kaldıran yasanın ‘’Teknik Araçla İzleme’’ maddesinde sürpriz bir değişiklik yapıldı. Dün kabul edilen önergesine göre, ‘’nitelikli hırsızlık, yağma, fuhuş suçları’’ teknik araçlarla izleme kapsamına alındı.

Önergede, “nitelikli hırsızlık, yağma ve fuhuş suçlarıyla daha etkin mücadele edilebilmesi bakımından bu suçlar kataloga eklenmektedir” dendi. Buna göre, dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin hükümler, nitelikli hırsızlık ve yağma suçlarında uygulanacak. Ayrıca, teknik araçlarla izleme, nitelikli hırsızlık, yağma ve fuhuş suçlarında da yapılabilecek.

TBMM Genel Kurulu'nda, özel yetkili mahkemelerin (ÖYM) kaldırılmasını, dinlemeler ve görevden alınan personelin durumunu düzenleyen Demokratikleşme Paketi kabul edilerek yasalaştı. AKP, bazı maddelerde önerge vererek yasada değişiklik yaptı.

Fuhuş suçuna ‘teknik araçla izleme’

Yasanın, ‘’Teknik Araçla İzlemeyi’’ düzenleyen 14. Maddesi CMK ve TCK maddeleri kapsamında şekillendirildi. Buna göre, örgütlü suç kapsamında sayılan suçlar dışındakiler dinlenemeyecek. CMK'nın "Teknik Araçla İzleme" maddesinin birinci fıkrasındaki "kuvvetli şüphe" ibaresi "somut delillere dayanan kuvvetli şüphe" olarak değiştiriliyor. TCK'nın 220. maddesinde düzenlenen suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunun bu tedbirin uygulanabileceği katalogdan çıkarılıyor.

Teknik takibe ağır cezadan üç hâkim karar verecek

Teknik araçlarla izleme tedbirine tek hâkimin yerine ağır ceza mahkemesince oybirliğiyle karar verilecek. Teknik araçlarla izleme tedbirinin süresi de kısaltılıyor. Buna göre; 4 hafta olan tedbir süresi 3 haftaya, 4 hafta olan uzatma süresi ise bir haftaya indirilerek, en fazla 8 hafta olan teknik araçlarla izleme süresi azami 4 haftayla sınırlandırılıyor.

Hâkimler, emniyetçiler aynı göreve dönmeyebilir

AKP’lilerin önergesiyle, en üst dereceli kolluk amirleri hakkında inceleme ve soruşturma izni Adalet Bakanı yerine mevcut durumda olduğu gibi HSYK tarafından verilmeye devam edilecek.

TCK'nın 302, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 316. maddelerinde düzenlenen suçlar hakkında, görev sırasında veya görevinden dolayı işlenmiş olsa bile cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapabilecek. Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 26. maddesi hükmü saklı olacak.

Atama, görevden alma, göreve son verme, naklen veya vekaleten atama, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleriyle ilgili olarak verilen iptal ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararlarının uygulanması da tartışmalı oluyor.

Yani, mahkemeyi kazansa bile görevine dönmesi için kadronun boş olması gerekecek. Boş olmaması halinde ise aynı kurumda kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanmak suretiyle yerine getirilecek. Eski kadro ile atandığı yeni kadro arasında mali haklar bakımından bir fark bulunması durumunda, bu fark Devlet Memurları Kanunu'nda düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde ödenecek.

Mahkeme kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi halinde tazminat davası ancak ilgili idare aleyhine açılabilecek.