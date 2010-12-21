-FUHUŞ OPERASYONUNDA 50 GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 21.12.2010 - Fatih'te fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları öne sürülen 50 kişi yakalandı. Aksaray'daki bir eğlence yerinde fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, eğlence merkezindeki 40 kadın ile işletme müdürünün de aralarında bulunduğu 10 erkek çalışan gözaltına alındı. Gözaltına alınan yabancı kadınlardan 30'unun Türk vatandaşlığına geçtiği, fuhuş karşılığı olarak erkeklerden 200-250 TL arasında para aldıkları öne sürüldü. Yakalananlar arasında Venezuela'dan gelen 2 transseksüel olduğu, bazı kadınların ise şubeye girerken ağladığı gözlendi.