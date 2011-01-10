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FUHUŞ OPERASYONUNDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI KOCAELİ (A.A)

10 Ocak 2011 18:26

-FUHUŞ OPERASYONUNDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI KOCAELİ (A.A) - 10.01.2011 - Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 4 ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 16 kişiden 2'si tutuklandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, İstanbul, Sakarya ve Yalova'daki 50 adrese yapılan baskınlarda, fuhuş amaçlı örgüt kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 27 kişiden 16'sı adliyeye sevk edilmişti. Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan örgütün lideri olmakla suçlanan Musa T. ile B.A. tutuklandı, diğer zanlılar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu arada, 7 Ocakta yapılan operasyonda 30 kişi gözaltına alınmış, bunlardan yabancı uyruklu 3 kadın sınır dışı edilmiş, 11 zanlı ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

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