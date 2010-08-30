Fuhuş ihbarları çocuklardan geliyor!

T24- İstanbul Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri son üç ayda 18 fuhuş şebekesini çökertti, kumar oynanan 68 mekâna baskın düzenledi. İşte bu operasyonlara neden olan ihbar mektuplarıyla ilgili ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. İhbar mektuplarının çoğunu kocaları yabancı uyruklu hayat kadınlarıyla birlikte olan ve bu nedenle eşlerinin ceza almasını isteyen kadınların yazdığı belirlendi.





Mektuplardan bazıları şöyle:



EŞİME CEZA VERİN



“Merhaba eşim ve evli arkadaşları telefonunu verdiğim bu yabancı uyruklu kadınlarla birlikte oluyor. Fuhuş yapıyorlar. Kocam kazandığı parayı fuhuş için bu kadınlara veriyor. Kocam hakkında da gerekli işlemleri yapın. Cezası neyse çeksin.” B.A.



YUVAMIZ YIKILDI





“Merhaba bir hafta önce de ihbar etmiştim. O zaman basıldı. Tekrar burada kumar oynanıyor. Babam da orada kumar oynuyor. Lanet olsun yuvamızı yıktı resmen. Artık buna bir son vermenin zamanı geldi. Annem boşanma kararı aldı. Bu yerin kapatılmasını istiyorum.” G.T.



BABAMI KURTARIN





“Bu adreste yabancı hayat kadınları pazarlanmaktadır. Bu kadınlar evde ve dışarıyı gören gizli kameraları var. Eve gelenleri görüyorlar. Baskın yaparken bunlara dikkat edin. Babam denilen adam da bu eve gidiyor. Hayırlı çalışmalar” M.E.



SARHOŞLAR GELİYOR





“Apartmanda masaj salonu adı altında fuhuş yapılıyor. Sarhoş erkekler gelip apartman sakinlerini rahatsız ediyorlar” D.F



ZOR DURUMDAYIZ





“Beni uzun zamandan beri huzursuz eden bir konuyu ihbar etmek istiyorum. Kocam yabancı uyruklu hayat kadınlarla birlikte oluyor. Aile birlikteliğimiz kalmadı. 2 kız çocuğum var. Yuvamı yıkmak istemiyorum. Ama canım çok yanıyor. Eşimle huzurum yok. Tüm bunların sebebi yabancı uyruklu hayat kadınlarıdır. Eşimi bu hayat kadınlarından kurtarın. Aile bağımız kurtulsun. Yuvamı yıkmak istemiyorum. Allah aşkına, yalvarıyorum yardım edin. Bizi çok zor durumda bıraktı. Lütfen cezasını verin. Türk polisine güveniyorum” S.K.





UYUŞTURUCU VERİYOR





Bu kumarhanede kumar oynayanların içkilerine uyuşturucu madde katıyorlar. Adamlar sersemlediği için ellerindeki bütün nakitleri kaybediyor. Nakitleri kumarda kaybeden müşteriler parası kalmayınca senet imzalayarak yüklü miktarda borç alıyor. Birçok insanın yuvası bu yüzden yıkılıyor. Paralarını kaybeden müşteriler olay çıkartıyor. Kumarhane yüzünden hep olay yaşanıyor. Burası dernek adı altında böyle şeyler yapıyor. Lütfen yardım edin. E.T.