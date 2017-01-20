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BBC Türkçe

'Fuhuş için beyin yıkayan' falcıya tazminat cezası

Falcı, müşterisine 850 bin dolar tazminat ödemeye mahkûm edildi

20 Ocak 2017 16:40

Japonya'da bir falcı, "fuhuşa zorladığı" kadın müşterisine, 850 bin dolar (yaklaşık 3 milyon 250 bin TL) tazminat ödemeye mahkum edildi. Tokyo Bölge Mahkemesi'nin kararına göre, "beyin yıkayarak" kurbanını kendisine borçlu olduğuna inandıran falcı kadın, seks işçiliğine teşvik ettiği müşterisi üzerinden 2 yıl içinde 785 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 900 bin TL) gelir elde etti.

Adı gizli tutulan falcının kurbanını, sahibi olduğu daireye taşınmaya ikna ettiği, sonrasında da giderler ve kira karşılığında seks işçiliğine zorladığı açıklandı.

Davaya bakan hakim verdiği kararda, "Falcı, müşterisinin korkularını kullanarak, kendisine çok borcu olduğuna onu ikna etmiştir" ifadesini kullandı.

Japon medyasında yer alan habere göre, fuhuşa zorlanan kadın, falcı ile 2008 yılında tanıştı ve sonrasında onun tavsiyelerine göre yaşamaya başladı.

Açtığı davada, yaklaşık 3,5 milyon Türk Lirası tazminat talep eden kadın, 2011-2013 yılları arasında, falcı için seks işçiliği yaptığını bildirildi.

Dava dosyasına göre falcı kadın, bazı zamanlarda kurbanını günde 1 doların (yaklaşık 3,8 TL) altında bir miktara yaşamak zorunda bıraktı.

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