Fuhuş çetesini eşlerinin ihbarı çökertti

Adana’da, "kadınlara yaptıkları işkenceyi kamerayla görüntüleyip diğer kadınlara izleterek fuhuş yapmaya zorladıkları" ileri sürülen çeteyi, çete elebaşı ile kardeşinin eşlerinin ihbarının çökerttiği anlaşıldı. İki polisin de aralarında bulunduğu çete üyeleri adliyeye sevk edildi.



Fuhuş çetesini takibe alan Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne (KOM) bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yedi ay süren çalışma sonrası Adana, Mersin, İzmir, Antalya ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Çete elebaşı Ziver Aksoy ile kardeşi Enver Aksoy, Enver Sincar, Fatih Çıtak ve Mehmet Şık ile birlikte aralarında fuhuş yapan kadınların da bulunduğu ikisi polis 10’u kadın toplam 25 kişi gözaltına alındı.



Çete üyeleriyle birlikte, beş tabanca, uyuşturucu hap, esrar, beş lüks otomobil ve cip ile görüntü kasetleri ele geçiren polis, bu kasetlerde çete elemanlarının fuhuş yapmaya karşı çıkan bir kadına portakal bahçesinde işkence yaparken çekilmiş kayda rastladı. Bu görüntülerin diğer kadınlara da gözdağı amaçlı izlettirildiği saptandı.



Eşleri şikayet etmiş



Fuhuştan günde binlerce lira kazandıkları öne sürülen çetenin elebaşı Ziver Aksoy ile kardeşi Enver Aksoy’un eşlerinin, polise ihbarda bulundukları anlaşıldı. Enver Aksoy’un, adı açıklanmayan eşini “Fuhuş yapmazsan ilk evliliğinden olan kızına tecavüz ederim” diye tehdit ettiği, eşinin bu nedenle yıllardır fuhuş yaptığı ileri sürüldü.

Çetenin para akışının Fatih Çıtak’ın banka hesabı üzerinden yürütüldüğü, Çıtak’ın fuhuş yaptırdığı kadınlarla ilgili olarak "Onlar benim sevgililerim. Bugüne kadar beş bin kadınla yattım" diye ifade verdiği belirtildi.



