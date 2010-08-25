-FUHUŞ ÇETESİ SORUŞTURMASI: 2 MUVAZZAF ASKER ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 25.08.2010 - Fuhşa aracılık ettikleri, bu şekilde elde ettikleri bilgiler ve kaydettikleri görüntülerle bazı bürokratlar ile askerlere şantaj yapmayı amaçladıkları öne sürülen kişilere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ''müşteki'' sıfatıyla ifade vermek üzere 2 muvazzaf asker, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Adliyeye Çırağan Caddesi üzerindeki hakim ve savcıların kullandığı kapıdan giren askerlerin, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen'e ''müşteki'' sıfatıyla ifade verecekleri belirtildi.