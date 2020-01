Fuat Uğur: FETÖ, Türkiye'de yeniden yapılanma içine girdi; 14 Nisan'da uyanık olmak gerek!

2 ve 21 Nisan 2016'da yazdığı yazılarda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cemaatçi askerlerin darbe girişimi hazırlığında olduğunu söyleyen Türkiye yazarı Fuat Uğur, 'FETÖ'nün Türkiye'de yeniden yapılanma içine girdiğini savundu. "16 Nisan referandumuna dek, özellikle 14 Nisan’da çok uyanık olmak gerek" diyen Uğur, "En kritik yerlerden ani tahliyeler gelebilir aman dikkat. Her türlü terörist çılgınlığa karşı azami hassasiyet de bir diğer nokta. Bununla ne demek istediğim sanırım anlaşılmıştır" ifadesini kullandı.

Fuat Uğur'un "Fetullah kendini neden sürekli çimdikliyor?" başlığıyla yayımlanan (6 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Artık Pensilvanya’da neler konuşulduğu ve ne tür kararlar alındığı eskisi gibi sır olarak kalmıyor.

İhanet örgütünün yaptığı her toplantı, aldığı her karar, tıpkı beton duvar içinde küçücük bir yarık bulan suyun sızması gibi sızıyor ve okyanusları aşarak bize kadar geliyor.

Geçen hafta FETÖ elebaşının, yurt dışına çıkardığı 5 bine yakın hain beslemesi için para gerektiğini belirterek Türkiye’de cezaevinde olan ve ihraç edilen elemanlarıyla ailelerine yaptığı yardımı 16 Nisan’dan sonra kesmeye karar verdiğini yazmıştık.

Bu doğru bilgiydi. Hazıra dağ dayanmıyor sonuçta. Geçtiğimiz yıla kadar himmetlerle, her türlü üçkâğıtçılık ve ahlaksızlıkla milyarları kaçırmışlardı yurt dışına. Ama bu akar artık kesildi.

İşte bu BİLGİ AKIŞI alçak yaratığı ziyadesiyle rahatsız etmiş görünüyor. Bunu nereden anlıyoruz?

Tabii ki son konuşmasından.

Şizofrenik sayıklamalarının bir yerinde teyakkuz dairesi içinde hareket etmek gerektiğini belirterek “Daha bir uyanık, daha bir uyanık, daha bir uyanık” diye tekrarlayıp duruyor.

Ardından yerinden hafifçe kımıldayıp elini kalçasına doğru götürüyor ve kendini çimdikleyerek şöyle devam ediyor:

“Tedbirli olmak, temkinli olmak… Esnemeye meydan vermeden kendini çimdiklemek suretiyle uyanıklığı zirvede götürme, hep gözleri açık olmak.”

Ömrü boyunca çaresizce ve her türlü yöntemi kullanarak çavuşu tokatlayan bu hastalıklı adamın kendini çimdiklemesine şaşırmamalı.

Ama bu ruh hastasının aynı zamanda bir kriminal deha olduğunu da gözden kaçırmadan yapabileceklerine karşı tedbirli olmalı. Çünkü bu soysuzun arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz.

FETÖ ile ilgili çok önemli bir gelişme

Önce şu dünkü habere bakalım.

“Van'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.”

Sıradan bir FETÖ haberi gibi görünebilir.

Ama bir farkı var.

Bu operasyonda gözaltına alınan aralarında Van İmamı N.A ile FETÖ’nün mali kasa sorumlusu N.E’nin bulunduğu 15 zanlı, lüks site ve rezidans tipi evleri kiralayarak örgütün faaliyetlerini yeniden yapılandırmışlar ve buralardan yürütmeye başlamışlar. Zanlıların ikametlerinde on binlerce lira para, dolar ve örgütsel materyaller ele geçirilmiş.

Evet, FETÖ Türkiye’de YENİDEN YAPILANMA içine girdi.

Geçen hafta Ümraniye’de ormanlık alanda piknik yapar gibi toplanan FETÖ’cülerin nasıl ele geçirildiğini gördük.

Yani alçaklar faaliyetlerini sürdürüyorlar.

Yeniden yapılanma faaliyeti ilk Erzurum'dan çıktı

Şimdi Ümit Akdemir’in Erzurum’dan aktardığı bilgileri sizinle paylaşıyorum:

Geçen hafta Erzurum polisi de benzer bir operasyona imza attı ama bu olayın üzerinde yeterince durulmadı. Çünkü FETÖ’nün YENİ YAPILANMASI ortaya çıktı bu operasyonla. Erzurum polisinin ele geçirdiği belgeler, yeni haberleşme ağı BETTERNET, faaliyetlerin elle yazılmış bölge çizelgeleri ve yapılanmanın notları ele geçti.

Ele geçirilen çizelge notlarında bölge illerinin plaka numaraları ve karşılarında da yapılacak faaliyetler yer alıyor.

Hücre evine yapılan baskında yakalananlar arasında Adil Öksüz ile irtibatlı K.G adlı kişi de var.

Ümit Akdemir örgütün Türkiye’yi evvelden 5 eyalete ayırdığını ama şimdi bunu 13’e çıkardığını belirtiyor. Ele geçirilen belgelere göre bu eyaletler şöyle:

“Erzurum, Van, Gaziantep, Trabzon, Samsun, İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Adana, Antalya, Diyarbakır ve Konya”

16 Nisan'a dek kripto hâkimlere dikkat

Peki, “Bir Adil Öksüz için 50 hâkimi feda ederim” diyen alçağın yeni planında neler var?

Şu noktalar çok önemli.

1-Daha geçen hafta, hiç umulmayan bir anda, 21 gazeteci kılıklı FETÖ’cüyü serbest bırakan savcı ve hâkimlerden kaç adet daha kaldığı biliniyor mu? Bunlar öyle takiye ve yalan ustası ki her şey beklenebilir. 21 FETÖ’cüyü

tutuklayanın da serbest bırakanın da aynı hâkim olması gözümüzü açmalı. Bu yüzden 16 Nisan referandumuna dek, özellikle 14 Nisan’da çok uyanık olmak gerek. En kritik yerlerden ani tahliyeler gelebilir aman dikkat!

2-Her türlü terörist çılgınlığa karşı azami hassasiyet de bir diğer nokta. Bununla ne demek istediğim sanırım anlaşılmıştır.

3-Cezaevlerinin müdürleri, koruma infaz memurları ve diğer tüm yetkililer aralarındaki muhtemel kripto FETÖ’cülere karşı teyakkuzda olmalı.

Ve 16 Nisan sonrası FETÖ'nün akıbeti

Ve son vereceğim bilgi de FETÖ’nün kirli işlerine bulaşmamış, sadece mensubiyetle kalmış elemanları için alınacak karar üzerine.

Devletle iş birliği yapan kazanır. Referandumdan sonra onlar için yeni bir düzenleme gelecek.

Şimdilik sadece bu kadarını söyleyeyim.