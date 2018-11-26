Fuat Oktay'a konkordato soruları

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Türkiye’de ekonomik krizle birlikte konkordato ilan eden firmalara her gün yenilerinin eklendiğini, bunun yansımasının Ücret Garanti Fonu (ÜGF) kapsamında ödeme yapılan emekçi sayısında ve ödeme miktarındaki artışta görüldüğünü söyledi.

ÜGF’den 2017 Ekim ayında 315 kişiye 1.036.190 TL ödenirken bu yılın Ekim ayında yüzde 100’ün üzerinde bir artışla 3.379 kişiye 13.993.417 TL ödendiğine dikkat çeken Güzelmansur, “Ancak yine de konkordato ilan eden firmalarda çalışan emekçiler alacakları için ÜGF yeterli değildir” dedi.

ÜGF koşullarının esnetilmesi gerektiğini belirten CHP’li vekilin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a konuyla ilgili soru önergesi şöyle:

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizle birlikte konkordato ilan eden firmalara her gün yenileri eklenmektedir. Bu durumun yansımalarından biri de Ücret Garanti Fonu kapsamında ödeme yapılan emekçi sayısında ve ödeme miktarındaki artışta görülmektedir. 2017 Ekim ayında Ücret Garanti Fonu’ndan 315 kişiye 1.036.190 TL ödenirken, %100’ün üzerinde bir artışla 2018 Ekim ayında 3.379 kişiye 13.993.417 TL ödenmiştir. Ancak Ücret Garanti Fonu konkordato ilan eden işyerinde en az 1 yıl süre çalışan emekçiler için ve yalnızca 3 aylık alacaklarına kadar çare olabilmektedir. Konkordato ilan eden işyerlerinde 1 yıldan daha az süre çalışanlar ile 3 aydan daha fazla süre alacağı olan emekçiler ise alacaklarını alamamakta, açlıkla, yoksullukla ve haciz tehlikesi ile yaşamaktadırlar.

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