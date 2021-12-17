Fuat Oktay: Finansal serbestiye aykırı bir uygulamanın gündemimizde olması mümkün değil

Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 yılı bütçesinin tümü üzerinde hükümet adına söz aldı.

748. vuslat yıl dönümünde Hz. Mevlana Celaleddin Rumi'yi rahmetle ve minnetle yad eden Oktay, Mevlana'nın feyzinin Anadolu'dan dünyanın her yerine yayılmaya devam etmesini diledi. Bütçe görüşmeleri sırasında gerçekleri millete açıklarken çarpıtmalara karşı duruşlarını da net şekilde ortaya koyduklarını dile getiren Oktay, "Bütçeleri 81 ilimizde 84 milyon vatandaşımızın refahına, altyapısına, istikrarına harcadığımız açıktır" dedi.

Oktay, sadece bütçe görüşmelerinin başlangıcından bu yana, iki ayda hayata geçirdikleri eserlere bakılması halinde hükümetin bütçeyi ne için ve nasıl kullandığının gayet iyi görüleceğini söyleyerek şöyle konuştu: "Siz konuşadurun, biz bunları gerçekleştirdik"

"Hani 2 aydır sürekli terazinin boş tarafından dem vuruyorsunuz ya, terazinin dolu tarafında nelerin değiştiğini de ben anlatayım: KOBİ’lerimize 342 milyon lira destek ödemesi yaptık. Özel sektör, üniversite ve kamuya yönelik TÜBİTAK destekleri kapsamında 2 bin 589 projeye 44 milyon lira hibe desteği aktardık. 6 teknoloji geliştirme bölgesine, kuluçka merkezleri için 47 milyon lira teşvik sağladık. Bu zaman zarfında sadece sanayi siciline 2 bin 845 yeni sanayi işletmesi kaydolmuş, yine sadece organize sanayi bölgelerinde 498 yeni fabrika açılmıştır. Siz burada sanayi üretim tesisi açılmıyor diye konuşurken açıldı bunlar.

Tamamen dışa bağımlı olduğumuz çinko ihtiyacının yarısını üretecek olan Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdik ve kurşun, gümüş, sülfürik asit fabrikalarının temellerini attık. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliyeyi yerleştirerek neredeyse açılışa hazır hale getirdik. 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde 6 tünel, 40 köprü ve viyadüğü tamamladık, bununla birlikte 71 kilometre daha bölünmüş yol yaptık. Bitimine yaklaştığımız Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesiminde test sürüşlerini başarıyla gerçekleştirdik. 20'nci Milli Eğitim Şurası'nı 'Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği', 'Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi' ve 'Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi' temasıyla gerçekleştirdik. Sanayi sektöründe yaşanan dönüşümleri mesleki eğitime hızla adapte etmek için Milli Eğitim Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız arasında mesleki ve teknik eğitim eşgüdüm programı başlattık.

487,6 megavatı yenilenebilir enerji ve 29,6 megavatı termik kaynaklar olmak üzere toplamda 517,3 megavat gücünde elektrik üretim tesisini devreye aldık. Sadece 2 aylık dönemde ülkemize kazandırdığımız yenilenebilir enerji kapasitesi ile yıllık yaklaşık 165 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçmiş olacağız. Yine sadece bu kısa sürede, iki ayda, ETİ Maden tarafından yaklaşık 380 bin ton işlenmiş bor ürünü ihracatı gerçekleştirilmiş ve bu ihracattan 155 milyon dolar gelir elde edilmiştir. Bunların yanı sıra engelli vatandaşlarımızın haklarını güçlendirmek için ilgili tüm taraflarla iş birliği içerisinde 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi’ni hazırladık.

SMA hastalığını minimum düzeye indirmek için evlilik öncesi yapılan zorunlu testler arasına SMA testini de ekledik. Geçtiğimiz ay devlet korumasında yetişmiş 1050 gencimizin daha kamu kurum ve kuruluşlarına atamasını gerçekleştirdik. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi binasını iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak Cumhuriyet Bayramı'nda hizmete açtık. 17 sinema filminin yanı sıra 18 kültürel ve sanatsal etkinlik projesi için 25 milyon 600 bin lira destek sağladık. Ankara, Eskişehir, Ümraniye millet bahçelerinin açılışını gerçekleştirdik. Örnek bir çevre bilinciyle, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, 81 ilimizden yaklaşık 700 bin civarında vatandaşımızın katılımıyla, 5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Ağaçtan, ormandan bahsedenler duysun. Siz konuşadurun, biz bunları gerçekleştirdik. Siz konuşursunuz biz yaparız."

Fuat Oktay, konuşmasnın devamında şunları söyledi: "23 Haziran'da göreceğiz; hakem olan milletimiz size bu dersi verecek"

"Ben buradan milletime seslenmek istiyorum: 2 aydır her şeyi konuşan, sabahtan beri ağzına geleni kulağı duymayan, sürekli bizi suçlayan, tek adamlıktan konuşan, Meclis'teki bu durumu milletimize havale ediyorum. Korsan demokrasi olmaz. Bizim böyle bir anlayışımız olmaz. Diktatörlüktür bu. Bu hazımsızlıktır. Bu, millete saygısızlıktır. Genel Kurul'daki her bir milletvekiline saygısızlıktır, sadece bize değil. Bu savunma değil hak gaspıdır, hak ve adaletten bahseden sizler bunu yapıyorsunuz ve göz yumuyorsunuz.

Sadece 2 ayda, siz terazinin boş tarafından konuşurken biz millete yaptığımız hizmetleri anlatırken buna bile tahammül edemiyorsunuz. Bu mu sizin demokrasi anlayışınız? 23 Haziran'da göreceğiz. Hakem olan milletimiz size bu dersi verecek.

Her şeye sustuk. Bugün liderler zirvesinde olan bir Cumhurbaşkanı'na, 6-7 Cumhurbaşkanıyla görüşen bir Cumhurbaşkanı'na buradan dil uzatacak kadar ileri gittiniz, biz yine saygımızı bozmadık, 'Kem söz sahibine aittir' dedik. Sizleri millet meclisinde, halkın iradesinin temsil edildiği salonda demokrasiye davet ediyoruz. Bizim sesimizi kesemeyeceksiniz. Milletimiz size bu fırsat vermeyecek. Oynasanız da hoplasanız da zıplasanız da isyan da etseniz, millete verdiğimiz hizmetleri anlatmaya devam edeceğiz."