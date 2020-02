Fuat Çapa: "Sahaya çıkan arkadaşlarımız formanın hakkını verecek"

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)



ESKİŞEHİRSPOR Teknik Direktörü Fuat Çapa, Giresunspor ile deplasmanda oynayacakları maça henüz hangi kadroyla çıkacaklarının belli olmadığını söyleyerek, \"Bu maça şu oyuncularla ya da bu oyuncularla çıkacağız diye bir şey söyleyemiyorum. Sahaya kim çıkarsa çıksın, koşullar ne olursa olsun o formanın hakkını vererek, Eskişehirspor sevdalıların yüzünü öne eğdirmeyecek bir mücadele edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın\" dedi.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri\'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan teknik direktör Fuat Çapa, Eskişehirspor\'un kulüp lisansı alamaması ve yeni transferlere lisans çıkarılamaması konusunda sıkıntılar yaşadığını belirtti.

Pazar günü deplasmanda oynayacakları Giresunspor maçına nasıl bir kadroyla çıkacaklarının belli olmadığını ifade eden Çapa, şöyle konuştu:

\"Hafta sonu lig başlıyor. Bu maça şu oyuncularla ya da bu oyuncularla çıkacağız diye bir şey söyleyemiyorum. Her kim olursa olsun, bu gençlerimiz olabilir ya da lisansları çıkartabiliriz, mevcut olan elimizdeki kadroyla da olabilir orada sahaya çıkan arkadaşlarımız, koşullar ne olursa olsun o formanın hakkını vererek, Eskişehirspor sevdalıların yüzünü öne eğdirmeyecek bir mücadele edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Biz hazırlık döneminde gençtir, yaşlıdır, yenidir, eskidir diye bir ayrım yapmadık. Elimizdeki 25-26 futbolcuyu değerlendirmeye çalıştık. Futbolda 24 saat çok uzun bir süreç, 48 saat daha uzun bir süreç. Başkanımız bir haftadır İstanbul\'da ve şu anda Futbol Federasyonu\'nda. Tüm imkanlarını devreye soktuğunu biliyoruz. Buraya bazı şeyleri bilerek geldik. Sürecin ne kadar süreceğini hep birlikte görmemiz lazım. Ama baktık olmuyor, yönetimle konuşuruz ne gerekiyorsa onu yaparız.\"

\"DESTEKLERİN BİR AN ÖNCE OLUŞMASI LAZIM\"

Eskişehirspor\'un zor günlerden geçtiğini ve gerekli desteğin bir an önce verilmesi gerektiğini ifade eden Çapa, \"Geleceğe dönük planlama yaparken geçmişe çok fazla saplanmamak lazım. Bu saatten sonra geçmişle ilgili eleştiri yapmak bize hiçbir şey kazandırmayacak, bu kesin. Geçmişe bakacak olursak, geleceği göremeyiz. Bu kulüp iki sezon önce 3 puanla şampiyonluğu kaçırdı. Geçtiğimiz sezon da 3 puanla ligde kaldı. Her puanın ne kadar değerli ve önemli olduğunu göz ardı etmemeliyiz. Bunun için yapılacak desteklerin bir an önce oluşması lazım. Yaklaşık bir aydır buradayım. Başkanımız, yöneticilerimiz ve bizler üzerimize düşen görev neyse yapıyoruz ve yapmak zorundayız. Koşullar ne olursa olsun biz bu ortamı birlikte aşmak zorundayız. Karabük, Elazığspor çok kısa sürede transferi açabiliyorsa Eskişehirspor bunu fazlasıyla yapabilmeli ve yapmalıdır\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Fuat Çapa\'nın basın toplantısındaki açıklamaları



FOTOĞRAFLI