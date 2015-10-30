Fuat Avni'den 'seçimde hile yapılacak iller listesi' iddiası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'yle ilgili kulis iddiaları ve bu iddialarının bir kısmının doğru çıkmasıyla Twitter'da fenomen olan Fuat Avni, 1 Kasım seçimi öncesi AKP'nin hile hazırlığı içinde olduğunu iddia etti.

Seçim sorumluları ve seçim kurulu başkanının hâkimlerle tanıştırıldığını öne süren Fuat Avni, "sıkıntı olmayacağına dair güvence aldılar" iddiasında bulundu.

7 Haziran seçiminde tartışma konusu olan plakasız araçlarla ilgili de bir iddiayı dile getiren Fuat Avni, "Plakasız araçların yerini sahte plakalı araçlar alacak. Bagajları, mühürlenmiş sahte oy çuvallarıyla ve tutanaklarıyla dolu olacak" dedi.

İşte Fuat Avni'nin hile yapılacağını iddia ettiği illerin listesi: