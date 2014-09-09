Fuat Avni: Erdoğan'ın danışmanlarından biriyim

17-25 Aralık süreciyle birlikte Twitter'da yazdıklarıyla çok konuşulan Fuat Avni, gece geç saatlerde attığı tweetlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarından biri olduğunu öne sürdü.

Yolsuzluk ve rüşvet iddialarına yönelik operasyonların ardından Twitter'da yazdıklarıyla gündemi sarsan Fuat Avni gece geç saatlerde çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Kim olduğu konusunda büyük merak uyandıran Fuat Avni, dün gece yapılan gizli toplantıda kararların, "kendisinin de arasında bulunduğu danışman ekibine" geldiğini ve toplantının herkesten sır gibi saklandığını yazdı.

Ali Babacan hakkında çok konuşulacak iddialar ortaya atan Fuat Avni, "Saatlerdir deşifre konusunda gelgit yaşıyorum çünkü bunu çok az danışman biliyor. Kararları inceledim yakın zamanda Tiran'a ekip olarak sunacağız. Belki de deşifre olacağım ama ülke menfaatleri her şeyden önce geliyor" diye yazdı.

Fuat Avni, tweetlerinde 10 banka hakkında “yakından izleme” kararı alındığını öne sürdü.

Fuat Avni'nin attığı tweetler şöyle:

1. Babacan ve bürokratları bu akşam geç vakitlere kadar süren çok kritik bir toplantı yaptılar. Toplantı, herkesten sır gibi saklandı.

2. Toplantı kararları ve toplantının gizli notları Tiran'a ulaştırılmak üzere benim de içlerinde olduğum danışman ekibine geldi. İnceledik.

3. Toplantı kararları, ekonomiyi kaosa sürükleyecek cinsten.Saatlerdir deşifre konusunda gelgit yaşıyorum çünkü bunu çok az danışman biliyor.

4. Kararları inceledim yakın zamanda Tiran'a ekip olarak sunacağız. Belki de deşifre olacağım ama ülke menfaatleri her şeyden önce geliyor.