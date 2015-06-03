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Fuat Avni bunu da bildi: Askeri liselere giriş sınavlarında 'usulsüzlük' operasyonu

Fuat Avni, operasyonu Twitter'dan duyurmuştu

03 Haziran 2015 11:13

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nce, Kayseri ve Ankara'da askeri liselere giriş sınavlarında soruların verildiği, cemaat mensubu olduğu iddia edilen adaylara soruların ezberletildiği iddiasıyla ilgili düzenlenen operasyonda 4 eğitimci gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 4 kişinin de arandığı bildirildi. Operasyonu 'Fuat Avni' dün Twitter'dan duyurmuştu.

Gece yarısı tweet atan Fuat Avni, bu sabah 2013'teki askeri lise sınavlarında usulsüzlük yapıldığı iddiası ile Kayseri'de operasyon başlatılacağını ve gözaltılar olacağını yazmıştı.

 

8 kişi hakkında yakalama kararı

 

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, "Suç işlemek amacıyla Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak, ÖSYM Kanunu'na muhalefet, askeri liselere giriş sınavlarında usulsüzlük" iddiasıyla 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

 

4 gözaltı

 

Şüphelilerden 3'ü Kayseri'de, biri Ankara'da gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

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