Fuat Avni: Bank Asya operasyonunda skandal hukuki hata yapılınca Yezid çılgına döndü

Hükümetin yapacağı birçok operasyonu öncesinden Twitter'da duyuran Fuat Avni, Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilindiği için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümet ve hükümete yakın medya tarafından hedef alınması üzerine "ilk kez devlet eliyle banka batırılmaya çalışılıyor" tartışmalarına neden olan Bank Asya'nın yüzde 63'lük kısmının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesine ilişkin bir iddiada bulunarak, “Büyük bir hukuki hata yapıldı. Hukukçuları hatayı fark etti. Gece gece bürokratlar ayağa kaldırıldı. Ortalık hareketlendi” dedi.

Fuat Avni, "Bankacılık Kanunu'na göre TMSF bir bankanın yönetimini 71. maddeye göre değiştirebiliyor. Ancak 18. maddede yönetimi değiştirme yetkisi yok" ifadesini kullandı.

Fuat Avni'nin Twitter'dan yaptığı paylaşımları şöyle: