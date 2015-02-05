T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fuat Avni: Bank Asya operasyonunda skandal hukuki hata yapılınca Yezid çılgına döndü

Fuat Avni’nin Bank Asya operasyonuna ilişkin iddiaları...

05 Şubat 2015 15:37

Hükümetin yapacağı birçok operasyonu öncesinden Twitter'da duyuran Fuat Avni, Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilindiği için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümet ve hükümete yakın medya tarafından hedef alınması üzerine "ilk kez devlet eliyle banka batırılmaya çalışılıyor" tartışmalarına neden olan Bank Asya'nın yüzde 63'lük kısmının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesine ilişkin bir iddiada bulunarak, “Büyük bir hukuki hata yapıldı. Hukukçuları hatayı fark etti. Gece gece bürokratlar ayağa kaldırıldı. Ortalık hareketlendi” dedi. 

Fuat Avni, "Bankacılık Kanunu'na göre TMSF bir bankanın yönetimini 71. maddeye göre değiştirebiliyor. Ancak 18. maddede yönetimi değiştirme yetkisi yok" ifadesini kullandı.

Fuat Avni'nin Twitter'dan yaptığı paylaşımları şöyle:

 

ETİKETLER

fuat avnitwitteryeziderdoğanakpak partibank asya operasyonuhukuki hata

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24