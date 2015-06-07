Fuat Avni: Ak-Hırsızlar oy hırsızlığı için YSK planını devreye sokacak

Twitter fenomeni Fuat Avni, seçimlere ilişkin olarak, yeni bir iddiada bulundu. "İlçe Seçim Kurulu'nda verilerin girildiği saatlerde diğer partiler dikkatli olmazsa AKP illizyonu yapacak ve YSK planını devreye sokacak" diyen Fuat Avni, "Veri girişi yapacak yaklaşık 700 kişi AKP'ye üye. Üye olmayan veri girişi yapacak gizli AKP'liler de eklenirse sayı binlere ulaşacak" diye iddia etti.

Fuat Avni'nin Twitter paylaşımları şöyle:

- Ak-Hırsızların deşifre olmasıyla sandık başında hile yapmanın zorlaştığını fark eden avaneler, B planını devreye sokuyor.

- Yezid, önceden planlanan ve hazırlığı tamamlanan YSK planını uygulamaya koyduracak.

- YSK'nın mevcut kadrosuna, verileri girecek adam sıkıntısı yaşanıyor bahanesiyle bazı partililer monte edildi.

- İlgili hakim istediği kişiyi seçim günü istihdam etmek üzere alabiliyor. Adam alımında herhangi bir kriter yok.

- Sandık başkanları içindeki Ak-Hırsızlar ve İlçe Seçim Kurulu'nda veri girişi için alınmış Ak-Hırsızlar sonuçları AKP lehine değiştirecek.

- İlçe Seçim Kurulu'nda verilerin girildiği saatlerde diğer partiler dikkatli olmazsa AKP illizyonu yapacak ve buna milli irade diyecek.

- Veri girişi yapacak yaklaşık 700 kişi AKP'ye üye. Üye olmayan veri girişi yapacak gizli AKP'liler de eklenirse sayı binlere ulaşacak.

- Veri girişi yapacak AKP'li Ak-Hırsızların o gece İlçe Seçim Kurulu'nda verileri doğru gireceğine inanmak saflık olur.