Fuardaki dansçı kızlara gözaltı

T24 - Yabancı uyruklu 11 kız çalışma izinleri olmadığı gerekçesiyle sınır dışı edilecek.







Antalya’da düzenlenen 18’inci Food Product Uluslararası Yiyecek ve İçecek İhtisas Fuarı’nda dans eden ve çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu 11 kız, gözaltına alındı. Aralarında Macaristan güzeli iki kızın da yer aldığı 11 dansçı sınır dışı edilecek.

Antalya Expo Center’da düzenlenen 18’inci Food Product Uluslararası Yiyecek ve İçecek İhtisas Fuarı geçen çarşamba günü törenle açıldı. 415 firmanın stant açtığı ve 4 gün sürecek fuarın ilk gününei içecek firmalarının stantlarındaki yabancı kızların erotik dansları ve striptiz şovları damgasını vurdu.

Milliyet'in aktardığına göre "kırmızı, beyaz ve siyah renkli iç çamaşırlarıyla ve jartiyerleriyle piste çıkan" kızlar meraklı gözlerle izlenirken, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne (SGK) aynı gün bir ihbar mektubu ulaştırıldı ve kızların izinsiz çalıştığı ileri sürüldü. Bunun üzerine harekete geçen müfettişler fuarda yaptıkları tespitleri Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bildirerek yardım istedi. Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri fuarda SGK müfettişleriyle birlikte yaptıkları çalışmada enerji içeceklerinin standlarında şov yapan yabancı uyruklu 11 kızın çalışma izni bulunmadığını belirledi.

İzinsiz çalıştıkları gerekçesiyle Playboy kızları Macaristan 2009 kraliçesi Anett Maximovits (22) ve Macaristan 2010 üçüncü güzeli Evelin Aubert’in (25) de aralarında bulunduğu 11 yabancı uyruklu kız, gözaltına alındı. Playboy kızlarıyla birlikte gözaltına alınan Ukraynalı kızlar Mana Shnedovych (25), Anna Levchuk (23), Alina Malets (22) ve Natalia Gusak (18) ile Rus kızlar Tatıana Ponezhına (26), Natalia Chelyakova (25), aynı yaştaki Svetlena Troshkına, Vıctorıa Gupalova (21) ve Svetlana Sokolenko (20) , Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tercüman eşliğinde ifade verdi.

Polis, mankenlerin pasaportlarında yaptığı incelemede ülkeye turist vizesiyle girdikleri ve fuar ve gösteri yerlerinde çalışacaklarını gösteren çalışma vizelerinin bulunmadığını ve çalışma amaçlı ikamet izinlerinin olmadığını tespit etti. Bunun üzerine mankenler, polis minibüsüne bindirilerek önce hastanede sağlık kontrolünden geçirildi, ardından da sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.



