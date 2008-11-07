Fuarda bugün...

9 Kasım'a kadar sürecek olan “1968: 40 Yıl Önce, 40 Yıl Sonra” temasıyla düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı kitap tutkunlarını bekliyor.



Yaklaşık 550 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuar, panel, söyleşi, konser, şiir-dinletileri ve çocuk etkinlikleri ile TÜYAP Beylikdüzü Fuar Merkezi'nde.



İşte yazın dünyasının nabzını tutan fuarın bugünkü programı:



7 KASIM CUMA 2008



INTEREXPO SALONU

Saat: 12.15-13.15

Panel: "1968'lerden Günümüze Şiirimizin Seyri ve Mehmet H. Doğan"

Yöneten: Cenk Gündoğdu

Konuşmacılar: Haydar Ergülen, Orhan Alkaya, Necmiye Alpay

Düzenleyen: İKAROS YAYINLARI

Saat: 13.30-14.30

Söyleşi: "78 Kuşağı"

Konuşmacılar: Halim Bahadır, Merdan Yanardağ

Düzenleyen: SAY YAYINLARI

Saat: 14.45-15.45

Söyleşi: "68'lerden Günümüze"

Konuşmacılar: Türkan Saylan, Türkel Minibaş

Düzenleyen: CUMHURİYET KİTAPLARI

Saat: 16.00-17.00

Söyleşi: "İstanbul: Dünü ve Bugünü"

Konuşmacılar: Philip Mansel, Murat Belge

Düzenleyen: EVEREST YAYINLARI

Saat: 17.15-18.15

Söyleşi: "Belgesel Fotoğraf, Gerçekçilik ve Etik"

Konuşmacı: Özcan Yurdalan

Düzenleyen: AGORA KİTAPLIĞI

Saat: 18.30-19.30

Şiir-Dinleti: "Abdullah Rıza Ergüven Berfin-Bahar Şiir Etkinlikleri/2008'den 68'e Selam "

Yöneten: H. Hüseyin Yalvaç

Katılımcılar: İdris Atmaca, Mahmut Ayaz, Mahmut Baycan, Veysel Boğatepe, Funda Dane, Gürkal Gençay, Şenel Gökçe, Yılmaz Gruda, Cüneyt Gültakın, Arzu Karadağ, Hüsam Kurt, Sabri Kuşkonmaz, Ali Narçın, Atilla Oğuz, İlyas Orak, Faika Sarp, Hakan Sevin, Hakan Sürsal, Hasan Taşçı

Düzenleyen: BERFİN BAHAR DERGİSİ



MARMARA SALONU

Saat: 12.15-13.15

Panel: "Marksizmin Güncelliği"

Konuşmacılar: Yener Orkunoğlu, Sungur Savran, Sinan Özbek, Örsan Öymen

Düzenleyen: İNSANCIL YAYINLARI

Saat: 13.30-14.30

Söyleşi: "68'den 78'e Toplumsal Mücadele ve Özgürlük"

Konumacılar: Celal Başlangıç, Ruşen Çakır, Tahsin Yeşildere, Nimet Tanrıkulu

Düzenleyen: 78'LİLER DERNEĞİ

Saat:14.45-15.45

Söyleşi: "Bir Masumiyeti Kaybediş Öyküsü"

Konuşmacılar: İlyas Başsoy, Emrah Ablak, Tuna Kiremitçi

Düzenleyen: LİTERATÜR YAYINLARI

Saat: 16.00-17.00

Söyleşi: "Kürdün 68'i, 68'in Kürdü"

Konuşmacılar: İsmail Beşikçi, Faik Bulut, Aydın Çubukçu

Düzenleyen: EVRENSEL BASIM YAYIN-TİROJ DERGİSİ

Saat: 17.15-18.30

Söyleşi: "Milliyetçilik, Medya ve Demokrasi"

Konuşmacılar: Esra Arsan, Esra Ercan Bilgiç, Fatih Polat, Ahmet Tulgar

Düzenleyen: EVRENSEL BASIM YAYIN



KARADENİZ SALONU

Saat: 12.00-12.45

Okuma: "Gençler Karin Karakaşlı İle Buluşuyor"

Konuşmacı: Karin Karakaşlı

Düzenleyen: GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI

Saat: 13.00-14.45

Avrupa Yakası Dizi Film Gösterimi

Düzenleyen: Plato Filmcilik

Saat: 14.00-14.45

Okuma Saati

Konuşmacı: Aysel Korkut

Düzenleyen: ALTIN KİTAPLAR

Saat: 15.00-16.00

Söyleşi: "1968 Öncesi ve Sonrasında Tiyatro Yayıncılığı ve Tiyatro Eleştirmenliği"

Yöneten: Seçkin Selvi

Konuşmacılar: Yılmaz Onay, Sevgi Sanlı, Hayati Asılyazıcı

Düzenleyen: ULUSLARARASI TİYATRO ELEŞTİRMENLERİ BİRLİĞİ

Saat: 16.15-17.15

Söyleşi: "Söyleyecek Sözü Kalanlar"

Konuşmacılar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Altan, Ferhat Kentel, Leyla İpekçi

Düzenleyen: HAYY KİTAP

Saat: 18.30-19.30

Dinleti: "45'lik Şarkılar Konseri"

Düzenleyen: 45'LİK ŞARKILAR/BOĞAZİÇİ GÖSTERİ SANATLARI TOPLULUĞU



BÜYÜKADA SALONU

Saat: 12.15-13.15

Söyleşi: "Kurtuluş Savaşı Destanı"

Konuşmacı: Adil Ali Atalay

Düzenleyen: ALEVİ-BEKTAŞİ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

Saat: 13.30-14.30

Panel: "68'in 40. Yılında Hikmet Kıvılcımlı ve Gençlik"

Konuşmacılar: Haşmet Atahan, Aydın Çubukçu, Ertuğrul Kürkçü

Düzenleyen: SOSYAL İNSAN YAYINLARI

Saat: 14.45-15.45

Söyleşi: "Sümerlilerde Tufan, Tufanda Türkler"

Konuşmacı: Muazzez İlmiye Çığ

Düzenleyen: KAYNAK YAYINLARI

Saat: 16.00-17.00

Söyleşi-Sinevizyon: "Batı Doğu'dan Başlar"

Konuşmacı: Mebuse Tekay

Düzenleyen: E YAYINLARI



Saat: 17.15-18.15

Söyleşi: "Temmuz İçin Yaralı Semah: Yangın Şiirleri"

Yöneten: Ali Mert

Konuşmacılar: Kemal Özer, Efe Duyan, Turgay Fişekçi

Düzenleyen: YORDAM KİTAP

Saat: 18.30-19.30

Söyleşi: "Alevi Toplumunda 68 Kuşağının Etkileri"

Yöneten: Namık Kemal Boya

Konuşmacılar: Rıza Zelyut, Cemil Kılıç, Cemal Şener

Düzenleyen: ADA BASIM/

KARE-ETİK YAYINLARI



HEYBELİADA SALONU

Saat: 12.15-13.15

Panel: "Yazar ile Okur İletişimi"

Yöneten: Nükhet Karabacak

Konuşmacılar: Hıfzı Topuz, Oya Baydar, Deniz Kavukçuoğlu

Düzenleyen: EKİN YAZIN DOSTLARI

Saat: 13.30-14.30

Söyleşi: "Perakendelerde Diriliği Korumak"

Konuşmacı: Servet Topaloğlu

Düzenleyen: HAYAT YAYINLARI

Saat: 14.45-15.45

Söyleşi: "Filistin'den Şiirler"

Konuşmacılar: Metin Cengiz, Yavuz Özdem, Ali Araidy, Mageed Asakly, Hava Pimhas Cohen, Sabina Mosseg, Naim Araidy, Hussein Muhanna, Moaen Shalabia

Düzenleyen: DİGRAF YAYINCILIK-TÜYAP

Saat: 16.00-17.00

Söyleşi: "68'in 40. Yılında Che Guevara"

Konuşmacı: Froilan Gonzalez

Düzenleyen: KÜBA BÜYÜKELÇİLİĞİ

Saat: 17.30-18.30

Sanat Cephesi Şairleriyle Söyleşi ve Şiir Dinletisi

Yöneten: İsmail Hardal

Katılımcılar: Refik Uğur, Ragıp Özcan, Sabri Yücel, Ferhat İşlek, Meral Kaşoturacak, İsmail Hardal, Kemal Kök, Nevzat Oğuz, Coşkun İnce, Asım Gönen, Hüseyin Gül

Düzenleyen: SORUN YAYINLARI KOLEKTİFİ

Saat: 18.30-20.00

Panel: "Sorumluluk Bilinci ve Birlik Kültürü"

Yöneten: Sırrı Öztürk

Konuşmacılar: Sırrı Öztürk, Esat Korkmaz, Ahmet Cihan

Düzenleyen: SORUN YAYINLARI KOLEKTİFİ



KINALIADA SALONU

Saat: 14.00-16.00

Eğitim Yayıncıları Toplantısı

Düzenleyen: TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ





TÜYAP ÇOCUK KULÜBÜ



7 KASIM CUMA 2008



Saat: 11.30-12.30

Çocuklarla Söyleşi: "Nisan Bebekle Hem Eğlenelim, Hem Düşünelim"

Konuşmacı: Ayfer Gürdal Ünal

Düzenleyen: TUDEM

Saat: 13.00-14.00

Çocuklarla Söyleşi: "Kitapların Macerası"

Konuşmacı: Miyase Sertbarut

Düzenleyen: TUDEM

Saat: 14.15-15.15

Söyleşi: "Her Çocuğun Bir Masalı Vardır"

Konuşmacı: Mehmet Güler

Düzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİ

Saat: 15.30-16.30

Söyleşi: "Sessiz Kitap"

Konuşmacı: Çiğdem Gündeş

Düzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİ

