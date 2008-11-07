Fuarda bugün...

9 Kasım'a kadar sürecek olan “1968: 40 Yıl Önce, 40 Yıl Sonra” temasıyla düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı kitap tutkunlarını bekliyor.
Yaklaşık 550 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuar, panel, söyleşi, konser, şiir-dinletileri ve çocuk etkinlikleri ile TÜYAP Beylikdüzü Fuar Merkezi'nde.
İşte yazın dünyasının nabzını tutan fuarın bugünkü programı:
7 KASIM CUMA 2008
INTEREXPO SALONU
Saat: 12.15-13.15
Panel: "1968'lerden Günümüze Şiirimizin Seyri ve Mehmet H. Doğan"
Yöneten: Cenk Gündoğdu
Konuşmacılar: Haydar Ergülen, Orhan Alkaya, Necmiye Alpay
Düzenleyen: İKAROS YAYINLARI
Saat: 13.30-14.30
Söyleşi: "78 Kuşağı"
Konuşmacılar: Halim Bahadır, Merdan Yanardağ
Düzenleyen: SAY YAYINLARI
Saat: 14.45-15.45
Söyleşi: "68'lerden Günümüze"
Konuşmacılar: Türkan Saylan, Türkel Minibaş
Düzenleyen: CUMHURİYET KİTAPLARI
Saat: 16.00-17.00
Söyleşi: "İstanbul: Dünü ve Bugünü"
Konuşmacılar: Philip Mansel, Murat Belge
Düzenleyen: EVEREST YAYINLARI
Saat: 17.15-18.15
Söyleşi: "Belgesel Fotoğraf, Gerçekçilik ve Etik"
Konuşmacı: Özcan Yurdalan
Düzenleyen: AGORA KİTAPLIĞI
Saat: 18.30-19.30
Şiir-Dinleti: "Abdullah Rıza Ergüven Berfin-Bahar Şiir Etkinlikleri/2008'den 68'e Selam "
Yöneten: H. Hüseyin Yalvaç
Katılımcılar: İdris Atmaca, Mahmut Ayaz, Mahmut Baycan, Veysel Boğatepe, Funda Dane, Gürkal Gençay, Şenel Gökçe, Yılmaz Gruda, Cüneyt Gültakın, Arzu Karadağ, Hüsam Kurt, Sabri Kuşkonmaz, Ali Narçın, Atilla Oğuz, İlyas Orak, Faika Sarp, Hakan Sevin, Hakan Sürsal, Hasan Taşçı
Düzenleyen: BERFİN BAHAR DERGİSİ
MARMARA SALONU
Saat: 12.15-13.15
Panel: "Marksizmin Güncelliği"
Konuşmacılar: Yener Orkunoğlu, Sungur Savran, Sinan Özbek, Örsan Öymen
Düzenleyen: İNSANCIL YAYINLARI
Saat: 13.30-14.30
Söyleşi: "68'den 78'e Toplumsal Mücadele ve Özgürlük"
Konumacılar: Celal Başlangıç, Ruşen Çakır, Tahsin Yeşildere, Nimet Tanrıkulu
Düzenleyen: 78'LİLER DERNEĞİ
Saat:14.45-15.45
Söyleşi: "Bir Masumiyeti Kaybediş Öyküsü"
Konuşmacılar: İlyas Başsoy, Emrah Ablak, Tuna Kiremitçi
Düzenleyen: LİTERATÜR YAYINLARI
Saat: 16.00-17.00
Söyleşi: "Kürdün 68'i, 68'in Kürdü"
Konuşmacılar: İsmail Beşikçi, Faik Bulut, Aydın Çubukçu
Düzenleyen: EVRENSEL BASIM YAYIN-TİROJ DERGİSİ
Saat: 17.15-18.30
Söyleşi: "Milliyetçilik, Medya ve Demokrasi"
Konuşmacılar: Esra Arsan, Esra Ercan Bilgiç, Fatih Polat, Ahmet Tulgar
Düzenleyen: EVRENSEL BASIM YAYIN
KARADENİZ SALONU
Saat: 12.00-12.45
Okuma: "Gençler Karin Karakaşlı İle Buluşuyor"
Konuşmacı: Karin Karakaşlı
Düzenleyen: GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI
Saat: 13.00-14.45
Avrupa Yakası Dizi Film Gösterimi
Düzenleyen: Plato Filmcilik
Saat: 14.00-14.45
Okuma Saati
Konuşmacı: Aysel Korkut
Düzenleyen: ALTIN KİTAPLAR
Saat: 15.00-16.00
Söyleşi: "1968 Öncesi ve Sonrasında Tiyatro Yayıncılığı ve Tiyatro Eleştirmenliği"
Yöneten: Seçkin Selvi
Konuşmacılar: Yılmaz Onay, Sevgi Sanlı, Hayati Asılyazıcı
Düzenleyen: ULUSLARARASI TİYATRO ELEŞTİRMENLERİ BİRLİĞİ
Saat: 16.15-17.15
Söyleşi: "Söyleyecek Sözü Kalanlar"
Konuşmacılar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Altan, Ferhat Kentel, Leyla İpekçi
Düzenleyen: HAYY KİTAP
Saat: 18.30-19.30
Dinleti: "45'lik Şarkılar Konseri"
Düzenleyen: 45'LİK ŞARKILAR/BOĞAZİÇİ GÖSTERİ SANATLARI TOPLULUĞU
BÜYÜKADA SALONU
Saat: 12.15-13.15
Söyleşi: "Kurtuluş Savaşı Destanı"
Konuşmacı: Adil Ali Atalay
Düzenleyen: ALEVİ-BEKTAŞİ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
Saat: 13.30-14.30
Panel: "68'in 40. Yılında Hikmet Kıvılcımlı ve Gençlik"
Konuşmacılar: Haşmet Atahan, Aydın Çubukçu, Ertuğrul Kürkçü
Düzenleyen: SOSYAL İNSAN YAYINLARI
Saat: 14.45-15.45
Söyleşi: "Sümerlilerde Tufan, Tufanda Türkler"
Konuşmacı: Muazzez İlmiye Çığ
Düzenleyen: KAYNAK YAYINLARI
Saat: 16.00-17.00
Söyleşi-Sinevizyon: "Batı Doğu'dan Başlar"
Konuşmacı: Mebuse Tekay
Düzenleyen: E YAYINLARI
Saat: 17.15-18.15
Söyleşi: "Temmuz İçin Yaralı Semah: Yangın Şiirleri"
Yöneten: Ali Mert
Konuşmacılar: Kemal Özer, Efe Duyan, Turgay Fişekçi
Düzenleyen: YORDAM KİTAP
Saat: 18.30-19.30
Söyleşi: "Alevi Toplumunda 68 Kuşağının Etkileri"
Yöneten: Namık Kemal Boya
Konuşmacılar: Rıza Zelyut, Cemil Kılıç, Cemal Şener
Düzenleyen: ADA BASIM/
KARE-ETİK YAYINLARI
HEYBELİADA SALONU
Saat: 12.15-13.15
Panel: "Yazar ile Okur İletişimi"
Yöneten: Nükhet Karabacak
Konuşmacılar: Hıfzı Topuz, Oya Baydar, Deniz Kavukçuoğlu
Düzenleyen: EKİN YAZIN DOSTLARI
Saat: 13.30-14.30
Söyleşi: "Perakendelerde Diriliği Korumak"
Konuşmacı: Servet Topaloğlu
Düzenleyen: HAYAT YAYINLARI
Saat: 14.45-15.45
Söyleşi: "Filistin'den Şiirler"
Konuşmacılar: Metin Cengiz, Yavuz Özdem, Ali Araidy, Mageed Asakly, Hava Pimhas Cohen, Sabina Mosseg, Naim Araidy, Hussein Muhanna, Moaen Shalabia
Düzenleyen: DİGRAF YAYINCILIK-TÜYAP
Saat: 16.00-17.00
Söyleşi: "68'in 40. Yılında Che Guevara"
Konuşmacı: Froilan Gonzalez
Düzenleyen: KÜBA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Saat: 17.30-18.30
Sanat Cephesi Şairleriyle Söyleşi ve Şiir Dinletisi
Yöneten: İsmail Hardal
Katılımcılar: Refik Uğur, Ragıp Özcan, Sabri Yücel, Ferhat İşlek, Meral Kaşoturacak, İsmail Hardal, Kemal Kök, Nevzat Oğuz, Coşkun İnce, Asım Gönen, Hüseyin Gül
Düzenleyen: SORUN YAYINLARI KOLEKTİFİ
Saat: 18.30-20.00
Panel: "Sorumluluk Bilinci ve Birlik Kültürü"
Yöneten: Sırrı Öztürk
Konuşmacılar: Sırrı Öztürk, Esat Korkmaz, Ahmet Cihan
Düzenleyen: SORUN YAYINLARI KOLEKTİFİ
KINALIADA SALONU
Saat: 14.00-16.00
Eğitim Yayıncıları Toplantısı
Düzenleyen: TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ
TÜYAP ÇOCUK KULÜBÜ
7 KASIM CUMA 2008
Saat: 11.30-12.30
Çocuklarla Söyleşi: "Nisan Bebekle Hem Eğlenelim, Hem Düşünelim"
Konuşmacı: Ayfer Gürdal Ünal
Düzenleyen: TUDEM
Saat: 13.00-14.00
Çocuklarla Söyleşi: "Kitapların Macerası"
Konuşmacı: Miyase Sertbarut
Düzenleyen: TUDEM
Saat: 14.15-15.15
Söyleşi: "Her Çocuğun Bir Masalı Vardır"
Konuşmacı: Mehmet Güler
Düzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİ
Saat: 15.30-16.30
Söyleşi: "Sessiz Kitap"
Konuşmacı: Çiğdem Gündeş
Düzenleyen: ÇOCUK VE GENÇLİK YAYINLARI DERNEĞİ