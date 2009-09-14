Fuara Bakanlar çıkarma yapacak

Türkiye,bu yıl 63'üncü kez kapılarını açacak olan Frankfurt Otomobil Fuarı'na Bakanlar da katılacak.



Türkiye'de üretilen otomobillerin dünya tanıtımının yapıldığı fuara, bakanlar da katılacak. Bursa'da üretilen ve Megane Sedan'ın yerini alan Fluence ile Tofaş tesislerinde üretilen Fiorino'nun Trekking versiyonunun dünya tanıtımı ilk kez Frankfurt'ta yapılacak. Bu iki yeni modelin yanı sıra Adapazarı Toyota tesislerinde üretilen Auris ve Verso da fuarda sergilenecek. Fuarda sergilenen 'Made in Turkey' damgalı otomobiller kadar Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün Frankfurt Otomobil Fuarı'nı ziyareti de büyük ses getirecek. Bakanlar Oyak Renault Bursa tesislerinde üretilen Fluence'in dünya tanıtımına katılacak, Türkiye'de üretilen otomobillerin standlarını ziyaret edecekler. Böylece Türkiye, ilk kez yurtdışındaki bir fuara iki bakanıyla çıkartma yapacak.



Ortakliğın 40'ıncı yılı



Bu arada bu yıl Renault ve Oyak ortaklığının 40'ıncı yılı kutlanıyor. Fuardaki kutlamaya Renault-Nissan Başkanı Carlos Ghosn, Oyak Başkanı Coşkun Ulusoy, Oyak Otomobil Grup Başkanı Celalettin Çağlar'ın da katılması bekleniyor. Fuara, dünyanın dört bir yanından gelen 60'ı otomobil üreticisi olmak üzere toplan 700 katılımcı yer alacak. Bu gelişme, ekonomik krizle sarsılan otomotiv dünyasının tünelin ucunda ışığı görmeye başladığı olarak yorumlanıyor. 15-16 Eylül arasında önce basın mensuplarına açılacak olan fuar 17-27 Eylül tarihlerinde ise tüm otomobilseverleri ağırlayacak. Frankfurt'a bu yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. 2007'de dünyayı sarsan kriz öncesinde düzenlenen Frankfurt Fuarı'nda 88 yeni model sergilenmişti. Bu yıl ise 88'i dünya tanıtımı olmak üzere 100'ü aşkın yeni modelin tanıtımı yapılacak. Emisyon oranları düşük otomobiller, hibrid araçlar, elektrikli alternatif yakıtla çalışan yeni modeller fuarda ön plana çıkacak.

