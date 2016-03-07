FT: Türkiye’nin yeni talepleri AB anlaşmasını parçalayabilir

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesi, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki göçmen krizi zirvesinde Ankara’nın masaya yeni taleplerle geldiğini belirtti. Gazete, "Türkiye'nin yeni talepleri AB içinde oluşmuş kırılgan anlaşmayı da parçalayabilir" yorumunda bulundu.

BBC Türkçe’nin haberine göre gazete, anlaşmanın sağlanabilmesi için Ankara'nın daha önce üzerinde anlaşılan 3 milyar euronun üzerinde fon, Türk vatandaşlarına serbest dolaşım hakkında daha hızlı adımlar ve AB üyelik sürecinin daha hızlı işlemesi konularını gündeme getirdiğini aktarıyor.

Gazetenin haberinde "Türkiye'nin AB'nin önüne koyduğu yeni fatura, göçmenlerin sistematik olarak Yunan adalarından Türkiye'ye nakli karşılığında talep ediliyor" deniyor.

FT'ye konuşan bir AB yetkilisi, Ankara'dan geldiği belirtilen yeni talepler sonucu zirvenin 'tren kazasına' dönüşebileceğini söylüyor. Bir diğer diplomatsa, gelişmeleri 'Kapalıçarşı'da pazarlık' olarak niteliyor.

Gün sonunda öyle ya da böyle, bir mutabakata varılacağı beklentisinin olduğunu aktaran FT, "Türkiye'nin yeni talepleri AB içinde oluşmuş kırılgan anlaşmayı da parçalayabilir" yorumunda bulunuyor.

AB'nin göçmen krizinin çözümü için mutlaka Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu ifade eden FT, "Bu ihtiyaç, Brüksel'in Türkiye'deki insan hakları sicilini görmezden gelmesine de neden oluyor" diyor.

Zirve öncesinde konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlui gelinen noktanın AB ve Türkiye'ye birbirleri için vazgeçilmez olduklarını gösterdiğini söylemiş ve "Avrupa'nın geleceğini görüşeceğiz" demişti.