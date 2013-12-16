FT: Türkiye ve AB vize müzakereleri için yolu açıyor



Financial Times gazetesinde yer alan bir haberde, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin bugün imzalayacakları Geri Kabul Anlaşması'na dikkat çekti.

Bu anlaşmayla yasadışı göçmenlerin Türkiye'ye iadelerinin yolunun açılacağı ve vize muafiyeti anlaşmasıyla da seyahat üzerindeki vize engellerinin kaldırılmasının hedeflendiği belirtidi.

Ankara'da imzalanacak anlaşmanın Türkiye için AB'yle ilişkilerin düzeldiğine dair yeni bir işaret olarak görüldüğünü yazan gazete, AB'yle üyelik müzakerelerinin üç yıllık aradan sonra yeniden başladığını hatırlatıyor ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek ay Brüksel'e ziyarette bulunacağını yazdı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre gazete, "Ancak birçok Türk yetkili Brüksel'in AB üyeliği teklifinin samimi olduğunu düşünmüyor. Avrupalı yetkililer ise özel sohbetlerde Erdoğan'ın AB reformları konusunda istekli olup olmadığı hakkındaki kaygılarını dile getiriyorlar" dedi.

Geçtiğimiz hafta, AB yetkililerinin Türkiye'deki basın özgürlüğü konusunda endişelerini dile getirdiklerini hatırlatan Financial Times, bir yetkilinin Brüksel'in "bardağın dolu tarafını görmekten başka pek bir seçeneği olmadığını" söylediğini yazdı.

Daniel Dombey ve James Fontanella-Khan imzalı haberde, Türkiye'de geçtiğimiz hafta Gezi Parkı protestolarıyla ilgili olarak 255 kişi hakkında dava açıldığı da hatırlatılıyor, "Göstericilere ilk yardım müdahalesinde bulunan doktorlara beş yıla kadar hapis cezaları isteniyor" diye yazıldı.

Demokratikleşme Paketi'nin Meclis'e "nihayet sunulduğunu" ifade eden haber, paketin "kamu hizmetlerini engelleyene hapis cezası, gün batımından sonra protestolara yasak, cinsiyet ve etnik kimliği dışarıda tutan bir nefret suçu tanımı" gibi unsurlar taşıyan maddeleri olduğunu da belirtildi.

Haberde, İstanbul Politikalar Merkezi'nden Cengiz Aktar'ın şu görüşlerine de yer veriliyor: "Hükümet içerisinde belli ölçüde bir şizofreniden bahsetmek mümkün, ancak genel olarak, Türkiye Avrupa Birliği yönünde ilerliyor."

Haberde son olarak, anlaşmayla birlikte AB ülkelerinin yasadışı Türk göçmenleri ülkelerine göndermelerinin kolaylaşacağı; üç yıllık bir geçiş sürecinin ardından da Türkiye üzerinden AB'ye giren üçüncü ülke vatandaşlarının iadesi söz konusu olacağı belirtildi.